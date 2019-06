Pour mettre fin aux divisions : Le dialogue, le chemin le plus court

De nombreuses parties continuent de lancer des appels au dialogue même si elles ne sont toujours pas d’accord sur les modalités de son déroulement ni sur les figures devant s’asseoir autour d’une même table.

Pourtant nul n’est en mesure de proposer un plan de sortie de crise sans passer par cette option qui doit se concentrer sur une concertation afin de trouver le meilleur moyen de sortir de la situation actuelle.

Le Chef de l’Etat, Abdelkader Bensalah, et le chef d’état-major de l’ANP, Ahmed Gaïd Salah, ont déjà réitéré leur souhait de voir les forces vives de la nation décliner leurs visions afin d’en tirer la quintessence et en faire une feuille de route capable de mettre un point final aux divisons. Les personnalités et les élites nationales sont invitées à ce sursaut national pour passer à un scénario constructif qui ne serait possible sans des concessions réciproques. Les partis et associations ne sont pas exclus de ce processus et tous doivent placer l’Algérie au-dessus de toute considération. Une écoute mutuelle est toujours meilleure que des monologues servis à satiété sur les chaînes de télévision, la presse écrite et les sites d’information.

Pour l’instant, l’argument avancé pour éviter tout contact avec les autorités en place tient au fait que celles-ci sont rejetées par les manifestants au motif qu’elles sont l’émanation de l’ancien système. Or, certains avancent qu’il n’y a pas d’inconvénient à discuter avec des instances intérimaires étant donné que leurs représentants n’ont aucune intention de demeurer au pouvoir et qu’elles ne sont à la tête de l’Etat que pour appliquer des dispositions constitutionnelles.

Cela n’empêche pas que des partis et des personnalités de montrer leur attachement à une période de transition et au report de l’élection présidentielle, ce qui ne fera que prolonger la durée de la crise ce qui est rejeté par l’état-major de l’ANP plaidant en faveur de l’impératif «de trouver les solutions idoines sans délai».

Le peuple dévoué à sa patrie et conscient de l’importance d’aboutir rapidement à des issues adéquates à cette crise ne veut plus revivre les expériences douloureuses antérieures dont il a subi les affres, est-il indiqué. Le chef d’état-major de l’ANP a insisté sur la nécessité que toutes les parties fassent preuve de responsabilité à faire du dialogue la bouée de sauvetage de la patrie, car c’est ainsi que «l’on outrepasse les divergences entre les différents avis, ou du moins on réduit les écarts entre les points de vue contradictoires et contrastés, sachant que rien ne s’élève au-dessus de l’intérêt de notre pays». Le général de corps d’Armée a souligné que l’Algérie sortira de cette crise grâce aux efforts de ses enfants dévoués parmi ceux qui ont les capacités et les qualités qui leur permettent de contribuer, sans doute, à l’aboutissement aux solutions attendues.

Il a réitéré que l’ANP restera immuablement fidèle à son engagement d’accompagner le peuple, les institutions de l’Etat et l’appareil judiciaire.

A bien considérer la réalité de la crise d’un point de vue réaliste et profond et en prenant en compte des dessous et objectifs, il est clair que toute initiative menant au prolongement du statu-quo aura des répercussions directes et indirectes sur la sécurité et l’avenir de l’Algérie. Pour éviter de passer par cette case désastreuse, le dialogue qui mène à un consensus et à un compromis sur l’impératif de l’organisation des élections présidentielles, le plus tôt possible est le choix défendu. Et pas seulement par l’Etat. L’optimum attendu est que toutes ces parties puissent aplanir leurs divergences pour réaliser leurs souhaits.

Il n’y a aucune raison de continuer à perdre du temps, car le temps est précieux et il n’y a pas moyen de le gâcher dans des discussions stériles, loin du véritable dialogue sincère et constructif, fait savoir l’état-major, affirmant que rien n’est impossible et l’Algérie attend une sortie légale et constitutionnelle qui la prémunira contre toute forme d’exacerbation de la situation.

A. M.