Marches durant le Ramadhan : Pari gagné

Pari gagné pour le mouvement citoyen qui a su et pu maintenir tout au long du mois de Ramadhan la dynamique des manifestations pacifiques pour un changement radical du système.

Ceux qui ont misé sur le fait de voir les Algériennes et les Algériens se consacrer exclusivement aux aspects spirituels et religieux propres à ce mois sacré ont été sans doute profondément surpris en se rendant à l’évidence que la conviction et la préoccupation du moment de nos concitoyens sont d’abord politiques.

Une conviction qui n’a d’égal que la force de la détermination des Algériens femmes et hommes, jeunes et moins et jeunes, prêts à surmonter toutes les épreuves pour aboutir à l’objectif d’instaurer une nouvelle Algérie fondée sur les principe de l’Etat de droit, du respect des libertés individuelles et collectives, d’une justice indépendante et d’un système de représentation démocratique où seul le peuple est souverain.

Pour faire de cet objectif une réalité, le peuple, comme un seul homme, a décidé de ne reculer devant aucune contrainte dressée dans le sens de l’en dissuader. Toujours d’actualité, le soulèvement du 22 février cristallisé par des marches pacifiques qui ont émerveillé le monde autant par le nombre de manifestants qui ont investi la rue, depuis maintenant 15 vendredis de suite, qu’en termes de maintien de cette dynamique dans la communion, le respect d’autrui et surtout le rejet de tout.

Certains le qualifient de «Révolution du sourire» à laquelle ont adhéré toutes les franges de la société, sans exception aucune. Un hommage bien particulier mérite d’être rendu à la communauté estudiantine dont l’engagement pour soutenir le mouvement citoyen par des manifestations tout aussi pacifiques chaque mardi n’a pas faibli. Inévitablement, les étudiants, dont la détermination est restée intacte, malgré le Ramadhan et la chaleur, constituent effectivement la sève du mouvement citoyen et sa plus admirable illustration.

La structure horizontale caractérisant le mouvement citoyen fait que celui-ci n’est pas à l’abri de tentatives de manipulation visant à le dévier de son objectif initial, à savoir le retour à la légalité constitutionnelle par une élection démocratique et transparente dont les mécanismes et conditions de déroulement peuvent faire l’objet d’un consensus à la faveur d’un dialogue inclusif et responsable.

L’on retiendra parmi ces tentatives de manipulation, les attaques répétées prenant pour cible le Haut commandement de l’ANP sans lequel les objectifs légitimes du peuple ne pourraient être réalisables. C’est en effet une grave dérive de s’en prendre à l’institution militaire laquelle a clairement affirmé sa disponibilité à œuvrer pour cristalliser toutes les revendications du peuple pour un changement radical du système .

Ce genre de dérive n’aboutira jamais à ses fins tant les Algériens, profondément conscients des enjeux mais aussi des menaces sur les intérêts suprêmes du pays et sa stabilité au double plan intérieur et extérieur, seront toujours là pour barrer la route à leurs concepteurs.

Karim Aoudia