Oran : Les gâteaux turcs s’invitent à l’Aïd

Comme chaque année, les magasins de vente de gâteaux traditionnels sont pris d’assaut durant la dernière semaine du mois de ramadan. A Oran, les gâteaux turcs ont volé la vedette à la pâtisserie orientale traditionnelle en dépit de leur prix élevé. Ils sont réalisés principalement à base d’amandes et de miel, les recettes des gâteaux turcs connaissent un engouement croissant à Oran et sont pratiquement proposés dans tous les menus des fêtes et mariages mais surtout pour l’Aïd.

Il faut dire que les vendeurs de cette pâtisserie ont parfois du mal à satisfaire les commandes journalières. Proposés initialement comme desserts d’accompagnement dans les restaurants turcs, cette pâtisserie est devenue une nouvelle tendance commerciale à part entière et un business juteux sans trop de risque. Osman, un turc installé à Oran depuis 5 ans, vient de s’associer avec un Oranais Ahmed avec qui, il a ouvert sa première cafeteria-pâtisserie. Il estime avoir mis un peu trop de temps avant de décider de se lancer dans ce projet «Mais vaut mieux tard que jamais» dit-il. Il constate, par ailleurs, que les traditions culinaires turques s’installent progressivement dans la société algérienne avec l’intensification des flux et la mobilité des personnes entre les deux pays «de plus en plus des Algériens voyagent en Turquie et beaucoup de Turcs se rendent en Algérie, certains d’entre eux y résident depuis quelques années.

Cela a rapproché davantage les cultures des deux pays et dans les différents domaines» dira Osman. Concernant son projet avec son associé oranais, il le qualifie de «réussi à 100%» avant d’ajouter «ici, on propose à nos clients toutes les recettes de gâteaux turcs anciennes et authentiques dont certaines remontent à l’ère de l’empire ottoman. Il faut savoir que chez nous, les gâteaux des fêtes de l’Aïd diffèrent de ceux qu’on propose aux clients pendant le Ramadan ou les autres saisons de l’année. Pour les fêtes des mariages, les autres occasions festives, c’est carrément un autre menu qui exige un effort particulier en matière d’esthétique et décoration, contrairement aux gâteaux destinés à la consommation à domicile » explique Osman. Ce dernier confie avoir constaté que beaucoup d’algérien ne font pas la différence entre la pâtisserie orientale turque et moyen-orientale précisément syrienne. Selon lui, la différence entre les deux réside dans les ingrédients de base utilisés dans les faces «Prenez l’exemple de la baklawas, la nôtre est différente de la syrienne. En Turquie, elle est préparée sous forme de feuille de pâtes fourrées de pistaches, de noix et plus rarement des amandes ou de noisettes. Idem pour le Helva qui provient de mot arabe Halwa qui signifie sucré. Elle est préparée à base de crème de sésame et considérée comme un gâteau d’été» dit-il, avant de préciser que la plupart des ingrédients de la pâtisserie turque qu’ils utilisent ne sont pas disponibles sur le marché local. Les Oranais affichent un grand engouement pour la pâtisserie turque malgré ses prix relativement chers. Mieux encore, notre interlocuteur, confie s’être vu dans l’obligation de renforcer son effectif pendant les derniers jours du Ramadan pour satisfaire les commandes des clients. Les prix des gâteaux turcs ne sont pas à la portée des petites bourses. Cela varie entre 2.800 DA et 3.500 le kg et même plus pour certaine commandes.

Amel Saher