Annaba : 57 récitants du Saint Coran honorés

Cinquante-sept récitants du Saint Coran ont été honorés avant-hier, à Annaba, par les autorités locales lors de la célébration de la nuit du destin (Leilat El Kadr). La cérémonie de remise des prix aux lauréats de différents concours de récitation et psalmodie du Saint Coran, a été présidée par le wali Toufik Mezhoud à la mosquée El Houda du chef lieu de wilaya, en présence des cadres du secteur et les fidèles. Une promotion composée de 12 femmes apprenantes du Saint Coran issues de l’école Coranique de la mosquée El Forkane figure parmi les meilleurs vainqueurs, ont reçu chacune un Grand Prix. Organisée par la direction des Affaires religieuses et des wakfs, cette fête religieuse s’inscrit dans le cadre de la célébration de la nuit du destin, a permis aux imams de rendre un hommage aux participants aux divers concours religieux et mettre en valeur la récitation et psalmodie du Saint Coran chez les petits enfants, notamment. Quatre fonctionnaires au niveau de la direction des Affaires religieuses et des wakfs, ont été également récompensés par la même occasion. Par ailleurs, le wali d’Annaba, Toufik Mezhoud a partagé un f’tour collectif avec les pensionnaires de la maison des personnes âgées de la Plaine ouest du chef lieu en présence des cadres du secteur de la Solidarité. Les pensionnaires de structure relevant de la direction de l’Action sociale et de la solidarité ont reçu des mains du chef de l’exécutif des cadeaux à la veille de la célébration de l’Aïd El Fitr.

B. G.