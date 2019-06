Sétif : Ces zaouïas qui font la fierté de la région

À Sétif, la célébration de Leilet el-Qadr (la nuit du Destin) a été marquée par un riche programme qui a permis de récompenser entre autres tous les lauréats qui se sont distingués au niveau des différents concours initiés à cet effet par la direction de wilaya des affaires religieuses et des biens Wakfs, de même que les cadres de secteurs, notamment les imams qui eux aussi n’ont pas ménagé leur effort pour donner son sens à la zakat ou mettre en exergue d’autres activités non moins importantes.

Cette cérémonie qui s’est déroulée cette année à la mosquée Abou Bakr Essedik, en présence du wali, Mohamed Belkateb et de l’ensemble des autorités civiles et militaires de cette wilaya de même que des représentants du conseil scientifique islamique et des imams et autres citoyens de la cité, était d’autant plus attendue que cette nuit du destin est considérée comme bénie, symbolisant non seulement la révélation du Coran au prophète Mohammed (QSSSL) et offrant dans sa valeur inestimable à «celui qui procède d’un sincère recueillement au repentir et à l’invocation, de recevoir le pardon de ses péchés.»

Dans cette wilaya qui compte encore au cœur de ses zones montagneuses de nombreuses zaouias qui font la fierté de la région comme celle du cheikh el Fodhil el Ourtilani sur les hauteurs de Guenzet, au pays des Beni Yala, ou celle de Sidi el Djoudi un peu plus bas dans la commune de Hamam el Guergour et Zaouiet Sidi Ahcene sur le territoire de la commune de Ain Roua pour ne citer que celles-ci, les écoles coraniques sont de plus en plus présentes, tout comme dans les nombreuses mosquées de cette wilaya dont le wali à tenu aussi à encourager le produit de la formation, en mettant pour cette cérémonie de la Nuit du destin une enveloppe de 339 millions de centimes.

M. Amar Tenah, directeur des affaires religieuses et M. Sifer Lounis qui intervenaient à cette occasion, ont tenu à mettte en exergue les vertus de cette Nuit sainte et ces dix derniers jours du mois de ramadhan appelant les fidèles à multiplier les actes de bienfaisance, d’adoration et les dons aux démunis cette frange pour laquelle un Radiothon a été organisé ces jours derniers, marqué par la collecte de plus de 700 trousseaux vestimentaires neufs et 552 millions de centimes, à l’effet de redonner le sourire aux orphelins et autres démunis à la veille de cette fête de l’Aid. Une imposante cérémonie à l’issue de laquelle seront donc honorés les meilleurs récitants du Coran, des enfants aux besoins spécifiques, des imams qui sont distingués par leurs activités et la collecte de la zaket sachant là aussi que la wilaya de Sétif a remporté la première place au niveau national l’an dernier avec pas moins de 11 milliards de centimes collectés.

Les mosquées qui se sont également distinguées par leurs activités féminines, le volet culturel, des activités de bienfaisance ou alors par le meilleurs Mouadhen n’ont pas fait fait exception à la règle et ont été aussi récompensées tout comme des personnalités du conseil scientifique et pour la cerise sur le gâteau la distinction de l’élève Nadia Angal qui a obtenue la seconde place au concours «Défi de la lecture arabe» organisé aux Emirats Arabes.

F. Zoghbi