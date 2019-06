Saison estivale : 24.000 agents de la protection civile mobilisés

Pour les unités de la Protection civile, le premier jour de l’été n’est pas le 21 juin, mais plutôt le 1er juin, jour au cours duquel, à l’instar des années précédentes, la Direction générale de la Protection civile (DGPC) lance, jusqu’au 30 septembre 2019, un important dispositif de surveillance des plages autorisées à la baignade au niveau des 14 wilayas côtières du pays.

La saison estivale est synonyme de détente, de repos et de vacances. Une période où la plage est la destination de prédilection pour des dizaines de millions d’estivants. Cette année ne va sans doute pas déroger à la règle et va connaître certainement une hausse sensible en matière du nombre personnes qui fréquenteront les belles plages d’Algérie. Selon un communiqué de presse émanant de la cellule de communication de la Direction générale de la protection civile, 182 plages sur les 601 que compte le littoral algérien ont été interdites à la baignade cette saison estivale, contre 419 autorisées à la baignade. Ceci est motivé pour diverses causes, essentiellement, la pollution, et les risques particuliers.

Pour ce faire, il a été décidé de mobiliser quelque 24.000 agents professionnels et saisonniers contre 18.000 en 2018, soit une augmentation de 6.000 agents supplémentaires, ajoute la même source. Le dispositif opérationnel de cette année a été pourvu en moyens matériels supplémentaires, particulièrement en ce qui concerne les embarcations pneumatiques, ainsi que les matériels collectifs et individuels d’intervention. Il convient de rappeler qu’en 2018, on a déploré le décès de 88 personnes par baignade dont 50 au niveau des plages non surveillées, donc interdites à la baignade, pour un total de 76.118 interventions effectuées au niveau des plages ayant permis de sauver plus 50.548 personnes d’une mort certaine.

L’analyse des statistiques des cinq dernières années révèle que la principale cause des noyades reste toujours, la baignade dans des plages interdites ou en dehors des heures de surveillance, c'est-à-dire en absence des éléments de la Protection civile chargés de la surveillance des plages et des baignades, et le non-respect des recommandations de sécurité. Chaque année, les surveillants des plages enregistrent, malheureusement, des cas de décès de jeunes, inconscients qui ne respectent point les conseils des maîtres-nageurs, toujours sur le qui-vive. Réfléchissant continuellement à mettre en place des stratégies et des solutions pour endiguer un tant soit peu le bilan lourd et macabre des noyades, la Protection civile a lancé le 20 mai dernier, au niveau de l’ensemble du territoire national, une campagne de prévention et de sensibilisation sur les dangers de la mer et la baignade afin d’inculquer aux citoyens la culture de la prévention du risque de noyade au niveau des plages, notamment les plages interdites.

Il faut savoir que bien que tous les moyens déployés, que ce soit opérationnels ou en matière de prévention et de sensibilisation, la conscience citoyenne reste la mieux indiquée car ‘‘savoir nager n'est pas un gage de sécurité’’, assure la protection civile.

Pour rappeler les dangers de la mer, la DGPC lance un appel aux citoyens, sur le respect de certaines recommandations de sécurité, dont l’interdiction de la fréquentation des plages interdites à la baignade, le respect des horaires de surveillance, ne pas s’éloigner de la zone de baignade autorisée, et surveillez attentivement les enfants beaucoup plus ceux qui utilisent les matelas gonflables. Aussi, les agents de la protection civile préconisent de ne pas se baigner, après une longue exposition aux rayons de soleil, de respecter les fanions de signalisation de l’état de la mer et enfin de ne pas se baigner juste après les repas.

