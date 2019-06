Dans la lucarne : Le Barça a perdu « gros »

En football, comme dirait l’autre, il faut surtout rester humble. Car, dans ce sport, les surprises sont légions et personne ne peut trouver à y redire. C’est ce qui est arrivé à beaucoup de clubs. Ce qui est arrivé au FC Barcelone se passe de tout commentaire. Ce club avait fait de la Ligue des champions d’Europe son principal objectif, plus important que Laligua elle-même. Ce qui est logique ! Après la mésaventure de l’exercice précédent , le Barçà en quart de finale s’est fait remonter un écart de 3 buts, puisqu’il avait gagné au Nou Camp sur le score de 4 à 1. Un écart, faut-il le reconnaître, assez « copieux » et qui peut aisément vous assurer la qualification, même s’il restait encore une autre manche retour. À l’Olympico, fief de la formation romaine, on s’était dit, du côté catalan, que ce n’était qu’une « simple formalité ». La Roam n’est pas assez « forte » pour remonter trois buts avec en sus une attaque barcelonaise qui « pète le feu ». Eh bien, la réalité du terrain a été tout autre. Les Romains, ce jour là, ont réussi une «remontada» qui a laissé, l’opinion internationale et plus particulièrement le Barçà sans voix. L’AS Rome considérée comme un «petit» a pu éliminer «l’ogre barcelonais» d’un Lionel Messi incapable de tenir la comparaison. Ce mauvais épisode avait fait mal au Barçà, surtout que le grand rival madrilène avait en fin du compte remporté le trophée trois fois consécutivement lors des dernières éditions. Un affront que Messi et les siens n’ont pu «digérer». Ce n’était pas aisé de regarder et vivre une telle domination sans aucune réaction. C’est ce qui fait encore mal au passage. Depuis, Messi, l’espoir argentin, avait juré que, cette fois ci, le sacre ne pourra échapper à son équipe. La direction du club présidée par Bartomeu avait mis le paquet en recrutant tous les joueurs qui sont susceptibles de ramener un « plus ». C’est ainsi qu’on fera venir Coutinho, Dembélé, Malcolm et d’autres pour requinquer l’équipe. Il faut dire que le départ d’Iniesta au championnat japonais avait laissé un grand vide impossible à combler jusqu’à aujourd’hui. Lors du présent exercice, on avait donc mis tous les moyens possibles et imaginables pour la concrétisation de cet objectif. Au début, tout s’était bien passé jusqu’à cette demi-finale contre Liverpool. Certains riaient «sous cap » estimant que «c’était du pain béni », surtout que le match aller, le Barçà, même s’il avait rencontré une grande résistance de la part des Anglais, avait aisément remporté le gain du match avec une avance conséquente de trois buts à zéro. Le fait de ne pas encaisser de but, c’était quelque chose d’extraordinaire dans leur propension de forcer le destin et d’assurer la qualification . À vrai dire, tout semblait au départ qu’une « simple formalité » à remplir avant de penser déjà à la grande finale, presque promise. Ceux qui ont lancé ce slogan « we will never walk alone » n’abdiquent pas facilement. Paroles d’Anglais ! Cela s’est vérifié sur le rectangle vert où l’on assistera à une équipe de Liverpool pour le moins «survoltée» qui a «mangé du lion». Les Reds atomiseront les Catalans avec un quatre zéro net et sans bavures. Les Barcelonais et leur entraîneur, Ernesto Valverde, sont restés sans voix ne sachant pas faire si ce ne n’est faire montre d’une déception «terrible ». Après deux déconvenues consécutives, on se demande s’il ne faut pas récupérer Neymar pour sauver ce qui peut l’être. Il est certain que le Barçà compte « puiser » dans l’effectif de l’Ajax. Est-ce suffisant, surtout que le club hollandais avait aussi «bu le calice jusqu’à la lie» face à Tottenham. Ceux qui avaient affirmé que la Ligue des champions est une «compétition loin de valoir un titre national» doivent revoir leurs copies. N’est-ce pas Guardiola !

Hamid Gharbi