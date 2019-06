Ouargla : Lancement du 3e concours des jeunes « Poètes des Oasis »

La 3e édition du concours des jeunes créateurs «poètes des Oasis» a été lancée à l’initiative de la bibliothèque principale de lecture publique Mohamed-Tidjani d’Ouargla, a-t-on appris jeudi auprès de cette institution culturelle. Inscrite dans le cadre du grand concours de la création littéraire, cette compétition s’assigne comme objectifs l’encouragement des jeunes plumes et la promotion du mouvement littéraire dans la région, a indiqué la directrice de la bibliothèque, Mme Chafia Siagh.

Les délais de réception des œuvres littéraires, uniquement en langue arabe classique «Façih» sont étalés jusqu’au mois d’octobre prochain, a-t-elle précisé en signalant que, entre autres conditions exigées, le texte en compétition doit être original, non primé dans d’autres manifestations locales ou nationales et non publié par la presse ni sur les réseaux sociaux. Selon la même responsable, la manifestation sera sanctionnée par une cérémonie de remise de prix aux lauréats, en présence de personnalités du monde littéraire. De pareilles manifestations sont bien accueillies par les poètes de la région qui y trouvent une occasion de présenter leurs œuvres et de se mesurer avec leurs pairs devant un public, a ajouté Mme Siagh. Ouverte en décembre 2016, la bibliothèque principale de lecture publique d’Ouargla s’est depuis attelée à la dynamisation de la scène culturelle dans la région par l’organisation de diverses activités culturelles et scientifiques.