Peinture : 15 gouaches, de Salvador Dali, aux enchères

Quinze gouaches de Salvador Dali, réalisées entre 1959 et 1976, seront vendues aux enchères en France mardi 4 juin. Ces gouaches sur papier sont estimées de 20.000/30.000 euros jusqu'à 70.000/100.000 euros. Les œuvres de Dali de cette époque sont en pleine réévaluation même si elles n'appartiennent pas à sa période surréaliste (1930/1940) la plus cotée. Les cartes de vœux ont été dessinées pour un laboratoire pharmaceutique espagnol mais, «au-delà du laboratoire, c'est Dali qui présentait ses voeux», explique Bruno Jaubert, directeur du département Art impressionniste et moderne de la maison d'enchères Artcurial. «Et il ne s'est pas contenté de quelques traits, il s'est montré attaché à ce travail». «Apparemment, il y a mis beaucoup de plaisir, beaucoup de ses inventions, revisitant les arbres de Noël de manière étonnante et aussi joyeuse sur le thème de la régénérescence. On voit bien que Dali était pleinement à l'aise dans cette commande», ajoute-t-il. Le laboratoire Hoechst Ibérica avait commandé chaque fin d'année à Dali ces cartes de vœux envoyées à ses clients, qui étaient chaque fois accompagnées d'un texte autographe de l'artiste. Ces œuvres ont été exposées pendant 20 ans à la Fondation Dali à Figueras, dans le nord de l'Espagne. La métamorphose, la chrysalide, Daphné, Don Quichotte, thèmes récurrents de l'imaginaire de Dali, transforment le traditionnel sapin de Noël dans des couleurs vives et oniriques, soulignant les bienfaits de la nature et des plantes médicinales. Salvador Dali n'a réalisé que peu de commandes à l'exception de portraits mondains, de décors pour le cinéma ou d'illustrations pour des livres. Cette maison de ventes n'avait pas procédé à une vente significative d'oeuvres de Dali depuis la vente en 2003 de la collection Perrot-Moore à Cadaques.