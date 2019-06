Grand angle : Ces occasions ratées

A moins de trois semaines de la conférence économique organisée au Bahreïn, et au cours de laquelle sera dévoilé le volet économique du plan de paix du gendre et conseiller du président américain Donald Trump, Jared Kushner, pour résoudre le conflit palestino-israélien, les pays arabes et musulmans se sont retrouvés à l’occasion de trois sommets —Ligue arabe, Conseil des pays du Golfe et Organisation de la coopération islamique— en Arabie saoudite. L’occasion pour les dirigeants du monde arabe d’évoquer les questions de l’heure. Celles du moins qui l’impactent directement. Et à l’issue de leurs trois sommets, les pays arabes et musulmans ont ainsi donné l’impression d’être unis et solidaires, faisant face aux défis auxquels ils sont confrontés. Aussi, la question palestinienne n’a pas manqué d’être traitée avec l’importance qu’elle requiert. N’est -elle pas censée être la question centrale et la première cause des Arabes ? Et une fois de plus, les Palestiniens se sont vus réaffirmer en Arabie saoudite la solidarité et le soutien qu’ils attendent pour mener à bout leur lutte pour l’instauration d’un Etat indépendant avec Al Qods-Est comme capitale, conformément aux résolutions internationales et à l’initiative de paix arabe. Le transfert de l’ambassade américaine à El Qods reconnue par les Etats-Unis comme capitale d’Israël a été une nouvelle fois dénoncé et un appel a été lancé pour le boycott des pays qui y ont ouvert des ambassades. Mais qu’en sera-t-il une fois les projecteurs éteints ? Pour preuve, alors qu’il était attendu de la part de tous les pays arabes et musulmans de ne pas participer à titre d’exemple à la conférence qui sera organisée au Bahreïn, à laquelle les Palestiniens ne prendront pas part, car estimant que Washington n’est pas un interlocuteur crédible à cause de sa partialité et de son soutien sans faille à Israël, deux pays musulmans ont déjà annoncé leur intention d’y participer. Ces deux pays pourront toujours motiver leur décision par le fait qu’ils ne sont pas partisans de la politique de la chaise vide. Mais cette explication aura du mal à passer. Dès lors, on ne peut que regretter toutes ces occasions ratées, alors que les pays arabo-musulmans auraient pu les exploiter pour imposer au reste du monde la solution qui tienne compte des seuls intérêts des Palestiniens.

Nadia K.