Construction de nouveaux logements à El-Qods occupée : L’UE condamne la décision d’Israël

L’Union européenne (UE) a condamné hier la décision des autorités de l’occupation israélienne de construire plus de 800 logements dans des colonies dans la ville sainte d’Al-Qods occupée. «L’Union européenne est fermement opposée à la politique de colonisation israélienne, y compris à Al Qods-Est», a affirmé le porte-parole du Service européen pour l’action extérieure (SEAE) dans un communiqué, notant que toute activité de colonisation est illégale au regard du droit international et constitue un obstacle à la paix. La politique de construction et d’expansion des colonies à Al Qods «compromet la viabilité d’une solution à deux Etats et la perspective d’une paix juste et durable», a-t-il ajouté, relevant que l’UE «continuera à dialoguer avec les deux parties et avec ses partenaires internationaux et régionaux pour favoriser la reprise d’un processus constructif en vue de parvenir à une solution négociée à deux Etats». Les colonies, considérées comme illégales par la communauté internationale, constituent l’un des obstacles majeurs à la paix entre Palestiniens et Israéliens.