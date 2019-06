Guerre d’influence entre Washington et Pékin dans la zone indo-pacifique : Le choc des titans !

Les points de discorde entre Pékin et Washington s’étendent au-delà du volet commercial. Même si le dossier Huawei a plongé la crise entre les deux pays à son paroxysme, les questions stratégiques demeurent au cœur de leur rivalité. Trump n’a jamais caché son intention de faire main-basse sur le marché asiatique. Pour cela il faut d’abord qu’il élimine de la course un sérieux concurrent en l’occurrence la Chine. Au moins trois points constituent la pierre d’achoppement à toute «normalisation» entre les deux puissances qui se livrent des analyses diamétralement opposées : la péninsule coréenne, la mer de Chine méridionale et Taïwan, qui revient au centre du jeu. Après une courte lune de miel, affichée lors du Sommet du G20 de Buenos Aires en 2018, Xi Jinping et Donald Trump ont repris leur pugilat avec, cette fois-ci, la lutte pour le leadership mondial. Il faut dire que les Etats-Unis sont encore K.-O. debout de ne plus être la seule puissance mondiale, une place qu’ils occupaient depuis la fin de l’ère soviétique. Mais c’est toujours sur le terrain des questions stratégiques que les susceptibilités sont à fleur de peau. Ainsi, Washington a appelé hier la Chine à cesser «d’éroder la souveraineté» de ses voisines et prévenu qu’elle investirait massivement dans les cinq prochaines années pour maintenir leur suprématie militaire dans la région. «La Chine peut et doit avoir des relations de coopération avec le reste de la région», a déclaré le chef du Pentagone Patrick Shanahan à Singapour. «Mais les comportements qui érodent la souveraineté d’autres nations et qui sèment la méfiance à l’égard des intentions chinoises doivent cesser», a ajouté le ministre américain de la Défense par intérim, lors d’un discours devant le forum de sécurité Shangri La Dialogue, où la lutte d’influence entre les Etats-Unis et la Chine en Asie a dominé les débats. Les Etats-Unis reprochent notamment à Pékin d’avoir militarisé plusieurs îlots de la mer de Chine méridionale revendiqués par Taïwan, le sultanat de Brunei, la Malaisie, les Philippines et le Vietnam. Pour les Etats-Unis «aucune nation ne peut —ni ne doit— dominer la région indo-pacifique». Un message clair d’autant que le projet de budget du Pentagone prévoit des dépenses de recherche et développement militaire et de défense de 104 milliards de dollars. Le Pentagone «investit beaucoup au cours des cinq prochaines années dans des programmes cruciaux pour une région indo-pacifique stable et sûre», a-t-il dit, mentionnant notamment la défense anti-missile, un domaine dans lequel Pékin a massivement investi ces dernières années. Tout en maintenant une pression constante, la Maison- Blanche sait aussi appuyer là où ça fait le plus mal. La question taïwanaise rend inflammable la relation entre les deux rivaux et Trump ne se prive pas d’appuyer délibérément sur ce levier. Un cran supplémentaire a été franchi en mars 2018 avec l’autorisation de reprendre des visites américaines de haut niveau à Taïwan et vice- versa. Pour la Chine, c’est le pas de trop. Face aux menaces américaines, le chef du Pentagone a eu droit à cette réponse fournie par un représentant du gouvernement de Pékin présent au forum : «La Chine doit être réunifiée. Si quelqu’un veut séparer Taïwan de la Chine, l’armée chinoise défendra résolument notre mère patrie, quel qu’en soit le prix». Dont acte !

M. T.