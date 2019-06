AFP : Qui cherche à nuire à l’Algérie ?

Privé de son directeur Aymeric Vincenot auquel les autorités ont décidé souverainement de ne pas renouveler son accréditation, l'Agence France Presse se venge en prenant en otage le personnel local de son bureau à Alger. L'équipe n'a pas reçu les salaires des mois d'avril et de mai. Et la Direction de la 3e agence mondiale d'information n'est pas émue de priver les familles en ce mois de ramadan et de fête. Pas plus qu'elle ne songe aux vacances de ses collaborateurs qui travaillent à flux tendu depuis des mois.

Pour se défendre, l'AFP s'est servie du quotidien ‘‘de référence’’ Le Monde auprès duquel elle a accablé les autorités algériennes, accusées d'avoir bloqué le compte de l'Agence tenu auprès de la BADR. Elle parle de situation «kafkaïenne».

De quoi s'agit-il en réalité? Simplement du dossier que le mandataire doit déposer auprès de la banque, comme cela se fait dans tous les pays du monde, la France capitaliste comprise. Interrogez Google sur les conditions d'ouverture d'un compte en France et voici la réponse: «Pour ouvrir un compte bancaire en France, vous devez prouver votre identité, justifier et déposer un spécimen de votre signature». Cela s'appelle la «capacité juridique».

L'AFP possède une représentation qui n'a pas de raison commerciale. Elle a un agrément délivré en 1967 par le gouvernement algérien, qui avait même mis à sa disposition des locaux utilisés encore aujourd'hui. L'Agence profite de la bienveillance algérienne puisque les locaux en question sont loués à prix modique.

Son agrément lui a donné «capacité» d'ouvrir un compte qui est géré sur procuration donnée à un mandataire par la Direction à Paris. Comme en France, le mandataire doit être résident régulier s'il est expatrié ou jouir de la nationalité algérienne.

Arrivé en Algérie en juin 2017, M. Vincenot a bénéficié d'un titre de séjour renouvelé tous les trois mois. Ce renouvellement est subordonné à la délivrance d'une carte d'accréditation par le ministère de la Communication. La carte équivaut à un permis de travail (voir la loi numéro 08-11 du 25 juin 2008 relative aux conditions d'entrée, de séjour et de circulation des étrangers en Algérie) et est régie par un décret exécutif du 30 avril 2014 sur les journalistes professionnels exerçant pour un organe étranger.

M. Vincenot n'ayant pas vu son accréditation renouvelée par les autorités, il s'est donc vu retirer le droit de séjour. Ce qui l'a placé en situation irrégulière au regard de la loi de 2008 et l'a contraint à quitter le pays. Interrogé à son sujet, la BADR affirme l'avoir saisi par courrier début avril pour lui demander d'actualiser son dossier. Il n'a jamais répondu. Faute de titre de séjour, il a donc perdu la «capacité juridique» à gérer le compte pour lequel il a eu mandat et qui, de ce fait, se retrouve sans signataire et les chèques signés de M. Vincenot ne sont donc pas valides. «La banque demande le justificatif de résidence mais pas la carte d'accréditation», assure-t-on. Que faire dans ce cas? «Que M. Vincenot régularise sa situation ou que l'AFP désigne un autre mandataire. «Elle peut donner procuration à un expatrié séjournant régulièrement en Algérie ou a un mandataire ayant la nationalité algérienne», explique une source bancaire. Aussitôt cela sera fait, le mandataire pourra signer. «Vous voyez une banque française valider la signature d'une personne ayant perdu qualité?», demande cette source, précisant que «le compte n'est pas bloqué».

Il semble donc que l'AFP refuse de désigner un nouveau mandataire pour contraindre le gouvernement algérien à redonner sa carte d'accréditation à M. Vincenot maintenu à son poste de directeur depuis Paris. En témoignent les articles qu'il continue de signer depuis la Place de la Bourse.

Le site Arrêt sur image parle d'ailleurs d'un «bras de fer» engagé par l'Agence. Pour l'instant, c'est son équipe à Alger qui en paie le prix. Une source officielle a assuré que cinq journalistes du bureau sont accrédités pour l'année 2019. Ils ne compteraient donc pas aux yeux de la Direction de l'Agence? Face à la pression des syndicats, une avance leur a été proposée. C'est pour le moins ironique de proposer une avance sur des salaires qui attendent depuis deux mois d'être payés.

Autre piste évoquée par le site Arrêt sur image: appelée à dégraisser ses effectifs, l'AFP pourrait être tentée de fermer son bureau d'Alger et de rendre le gouvernement algérien responsable de cette décision. La menace a été agitée dans Le Monde. Tout cela manque cruellement de vérité de la part de l'Agence qui veut devenir le leader mondial de la lutte contre les «fake news».

Yacine Lyes