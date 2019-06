Prix international d'Alger du Coran : M. Bensalah préside la cérémonie de distinction des lauréats

Le chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah, a présidé, dans la nuit de vendredi à samedi à la Grande mosquée d'Alger, la cérémonie de distinction des lauréats de la 16e édition du Prix international d'Alger de récitation, de psalmodie et d'exégèse du Saint Coran, à l'occasion de la célébration de Leïlat El Qadr (27e jour du mois de Ramadhan).

Cette cérémonie a été marquée par la présence des présidents du Conseil constitutionnel, Kamel Feniche, du Conseil de la nation par intérim, Salah Goudjil, et de l'Assemblée populaire nationale, Mouad Bouchareb, ainsi que des membres du corps diplomatique islamique accrédité en Algérie. M. Bensalah a procédé également à la distinction des trois premiers lauréats du Concours d'encouragement national des jeunes récitants du Coran. Le premier prix du Concours qui a vu la participation de 47 pays représentant le monde arabe et islamique et des communautés musulmanes des pays occidentaux et de l'Afrique, est revenu à l'Algérien Ahmed Harket, tandis que le deuxième prix a été remporté par Wassim Djad Allah Salim Aber de la Palestine.

Le troisième prix a été remis à Sadik Meftah Khaled de Libye. Les trois lauréats du concours national des jeunes récitants du Saint Coran des moins de 15 ans ont été honorés également à cette occasion. Le premier prix a été remporté par le jeune Younes Nadir de Mila, suivi de Sahnoun Bouzid Abdelwadoud d'Oran, puis de Moundir Younes de Constantine pour le troisième prix. A cette occasion, M. Abdelkader Bensalah a honoré les membres des jurys qui ont supervisé ces concours. Par ailleurs, les récitants ont remis une distinction symbolique au chef de l'Etat. La cérémonie a été ponctuée d'une récitation de versets coraniques et la clôture de la lecture du Sahih Al Boukhari qui avait débuté au mois de Rajab dernier dans l'ensemble des mosquées. Dans son intervention, le directeur de la formation au ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, Aissa Meghari, a expliqué le sens et la dimension humaine du Saint Coran et de Leïlat El Qadr, affirmant que le Coran est le livre de l'humanité, tout entière, garantissant la liberté du culte et le respect des libertés publiques.

Il a cité, à ce titre, la Journée internationale du vivre ensemble en paix, initiée par l'Algérie, et célébrée le 16 mai de chaque année. La cérémonie a été clôturée par un chant religieux présenté par une troupe d'El Qods puis par la récitation de versets coraniques.