Bordj Bou-Arréridj : La voie à suivre

Les habitants de la wilaya de Bordj Bou-Arréridj, fidèles à leur habitude de sortir chaque vendredi pour réclamer un changement radical du système politique, ont fait leur choix quant à la voie à suivre pour le réaliser.

À travers le tifo de la semaine, ces habitants, qui ont pour l’occasion réoccupé leur espace habituel, à savoir le fameux palais du Peuple, considèrent que la patrie est au-dessus de tout.

Le pays, qui est actuellement, selon eux, comme un puzzle en formation, comporte comme pièces essentielles le dialogue, l’urne et la commission indépendante incontournables, pour arriver à l’Algérie de demain. Quant au projet de société de cette dernière, les concepteurs du message indiquent qu’il ne peut être que novembriste et badissiste du nom des principes défendus par le premier président de l’Association des ulémas algériens, pour la seconde, et les valeurs de la Révolution armée, pour la première.

Ce message, porté à la fois par le premier slogan et par les éléments évoqués sous forme de dessin, a été applaudi par les manifestants qui n’ont pas manqué de l’approfondir par des banderoles soutenant l’Armée populaire nationale, appelant au renforcement de l’unité nationale et critiquant toute ingérence étrangère.

Les mêmes slogans ont été portés par les habitants au cours de la marche, avant de se regrouper devant ce qu’ils considèrent comme leur palais. Notons qu’ils n’ont pu y accéder la semaine passée, ce qui a provoqué leur colère, même si cela ne les a pas poussés à recourir à la violence. Ils ont gardé le caractère pacifique de leur mouvement, quand bien même ils n’ont pas pu afficher leur tifo comme à leur habitude. Ce comportement s’est avéré payant.

Le propriétaire de l’immeuble, qui l’a fermé pour des raisons de sécurité, faisant appel à la police pour le garder, a accepté de l’ouvrir pour laisser passer les jeunes responsables de la réalisation de l’affiche géante. Redoublant d’imagination, ces derniers ont profité de l’occasion pour entonner des chants patriotiques à partir de cet espace, ce qui a galvanisé la foule. Les marcheurs ont utilisé des hauts-parleurs pour demander à l’assistance formée de toutes les catégories sociales de couvrir les lieux de l’emblème national pendant l’exécution de Qassaman. Ils ont donné une autre image toute aussi saisissante qui rassure. Un pays qui compte un peuple aussi mobilisé et uni n’a rien à craindre. Justement, ce peuple forme un bloc soudé avec son armée, comme l’ont rappelé d’ailleurs plusieurs banderoles portées.

La réponse des Bordjiens a été cinglante, hier. Ils désirent âprement changer les choses. Ils veulent même le départ de tous ceux qui ont été responsables de la crise dans laquelle le pays se débat. Mais ils savent ce qu’ils veulent et surtout ce qui doit changer.

À bon entendeur, salut.

F. D.