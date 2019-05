Sétif : Hommage à l’institution militaire

Et de 15 pour le «Hirak» qui n’abdique pas pour autant et continue d’investir en ce mois de Ramadhan qui tire à sa fin son espace traditionnel pour appeler au changement et à la mise en œuvre de réformes profondes. Bien que visiblement moins dense que d’habitude, ce mouvement qui s’est regroupé face au siège de la wilaya sous un soleil annonciateur d’un été chaud, mettait également à profit ce 15e vendredi pour rendre un vibrant hommage à l’Armée Nationale Populaire et faire état du lien solide qui lie l’institution au peuple, faisant état du même sentiment à l’endroit de l’appareil judiciaire dans la lutte implacable qu’il livre à la corruption et à tous ceux-là qui se sont érigés en groupes d’intérêt. Toujours drapés de l’emblème national, ou le portant au plus haut dans ce mouvement de revendications qui pour ne pas faire exception à la règle garde son caractère pacifique, les nombreux citoyens de tous âges, jeunes et moins jeunes, n’hésitaient pas à faire usage de mégaphones pour revendiquer pour les jeunes une place dans l’espace des idées et de la décision politique. Un mouvement que l’optimisme semble gagner au fur et à mesure des acquis enregistrés sur le terrain et que l’on n’hésite pas à qualifier déjà de tournant dans la construction d’une nouvelle république : «Nous prenons en effet acte chaque jour des avancées enregistrées et nous sommes d’autant plus optimistes d’entendre qu’une conférence nationale est en train de prendre forme, non sans mettre sur le bord de la route cette grande force de l’Algérien qui réside dans sa jeunesse. Tant mieux si cela doit faire du bien au pays, l’assainir mais l’essentiel réside pour nous dans le changement radical», souligne Bouzid qui est là déjà, comme beaucoup, depuis le début de ce «Hirak» et continue d’entretenir l’espoir de voir son pays consolider sa place dans le concert des nations et surtout «mettre son destin entre les mains des jeunes». Comme d’habitude également et depuis le début le service d’ordre de la police excelle par sa discrétion et son efficacité, au moment où l’hommage est également rendu à «tous ces jeunes de l’ANP qui veillent en ce mois de Ramadhan et cette chaleur qui pèse aux frontières de notre pays, à préserver notre souveraineté et assurer la sécurité et la tranquillité de notre peuple. Ce sont ces mêmes qui sont au premier rang lors des intempéries et qui assistent les populations, donc Djeich Chaab Khaoua Khaoua», repris en cœur par de nombreux autres citoyens.

F. Zoghbi