Mascara : Sortir de l’impasse

Le mouvement de protestation populaire qui a drainé depuis le 22 février dernier des centaines de personnes dans les quatre coins de la wilaya de Mascara ne faiblit pas et la démonstration est venue confirmer cette détermination en ce dernier vendredi du mois sacré de ramadhan, les manifestants, en dépit de cette journée marquée par une grande chaleur réclamant le départ des trois « B » et le changement radical du système politique en place, se sont montrés pour un dialogue constructif avec des hommes intègres pour une solution consensuelle pour sortir de la crise et un tel processus déboucher, selon leurs déclarations, à la tenue d’élections libres et démocratiques afin d’éviter l’impasse, une aspiration légitime du peuple, une mesure prônée par l’ANP et la décision de la sortie de crise triomphera par la voie des urnes en un appel de tous les habitants de la cité de l’Emir en ce 26e journée du mois de jeûne, nuit du destin, les femmes drapées des couleurs nationales en grand nombre sont sorties pour faire valoir leurs préoccupations en somme toutes légitimes pour une vie meilleure dans un climat de sécurité et de stabilité, un décollage économique dans une Algérie libre et tournée résolument vers le renouveau et la modernité, ce sont les principaux mots d’ordre brandis sur les pancartes par les marcheurs de ce vendredi.

Malgré la chaleur, les manifestants ont battu le pavé dénonçant, pour la énième fois, le maintien du pouvoir en place et réclamant un changement immédiat de la situation politique le départ d’«el issaba» et soulevant des banderoles hostiles au pouvoir existant et faisant l’éloge de l’armée qui, selon eux, demeure une soupape de sécurité et garante des libertés démocratiques dans le respect des textes de la Constitution. Les manifestants rejettent en bloc la division et l’ingérence des forces occultes dans les affaires internes de l’Algérie libre et démocratique. Une autre journée de mobilisation populaire où des centaines de manifestants sont sortis dans la rue. Sillonnant plusieurs artères de la ville pour bifurquer, comme chaque vendredi, à la place publique Emir-Abdelkader déterminés plus que jamais à poursuivre le mouvement pour exiger le départ du pouvoir. La population de la région des Béni Chougrane, mais aussi celle des localités voisines, a observé une marche populaire après la grande prière du vendredi.

L'objectif de cette manifestation, nous dira ce professeur, consiste à trouver les voies et les moyens pour asseoir une légitimité constitutionnelle loin de la période transitoire et mettre de côté la crise de confiance pour éloigner les opportunistes pour que le candidat à la magistrature suprême soit élu par les urnes. Certains parmi les manifestants ont dénoncé l’immobilisme de la classe politique qui brille par son absence. Une femme d’un certain âge nous dira que c’est un devoir national de sortir tous les vendredis manifester aux côtés de toutes les couches sociales pour le devenir des jeunes générations. Le mouvement populaire pacifiste a pour but d’«exprimer l’opposition du peuple contre les symboles du pouvoir. Les manifestants ont fait entendre leurs voix, un appel partagé par toute la foule dans les objectifs de cette action populaire, citoyenne de la société pour mettre à nu tous les complots fomentés contre la République.

Les Mascaréens, à l’instar de toutes les masses populaires du pays dans leur écrasante majorité, restent attachés à la stabilité et aux acquis de la nation, le message est on ne peut plus clair conscients des risques de dérapage et du vide constitutionnel.

A. Ghomchi