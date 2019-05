Favoritisme et obtention d’avantages indus : 3 individus devant la justice à Constantine

Trois personnes ont été présentées dernièrement devant la justice pour répondre des délits d’octroi et d’obtention d’indus avantages dans le cadre de la passation de marchés publics, abus de fonction, fraude par défaut de déclaration, et exercice d’une activité commerciale sans inscription au registre de commerce, a indiqué un communiqué de la sûreté de wilaya de Constantine. Il s’agit de deux fonctionnaires d’administrations publiques, employés, selon nos sources, à la Direction locale de l’urbanisme, de la construction et de l’habitat (DUCH), dont l’un en qualité de chef de service, et d’un entrepreneur, âgés de 38 à 58 ans. L’enquête a été déclenchée par la brigade économique et financière de la police judiciaire suite à une instruction émanant du procureur de la République près le tribunal de Constantine après constatation de dépassements relatifs à certaines réalisations entrant dans le cadre des préparatifs de la manifestation « Constantine Capitale de la culture arabe » qu’avait accueillie la ville en 2015. Les projets suspectés consistent en des aménagements extérieurs et la création d’espaces de loisirs, plus particulièrement ceux entrepris au niveau de l’avenue Aouati Mustapha, appelée communément «Trik Stif», où nombre malfaçons ont été constatées, de même que de sérieuses réserves ont été émises quant à la qualité et les prix des matières premières, en premier le revêtement des trottoirs et le matériau ayant été utilisé pour remplacer la pierre bleue de certains escaliers se trouvant au centre-ville, ainsi que celui des équipements mis en œuvre. Les mis en cause ont été présentés devant le parquet à l’issue de procédures pénales.

Issam B.