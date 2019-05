Sidi Bel-Abbès : Maintenir la dynamique populaire

Une grande foule a pris part à la marche populaire dans son acte 15 organisée hier à Sidi-Bel-Abbès pour maintenir la cadence du Hirak et faire résonner encore une fois les aspirations profondes du peuple Algérien. Report des élections présidentielles, période de transition menée par des personnalités et point de dialogue aves les symboles du système sont autant d’axes développés et de slogans exposés par les manifestants qui ont traversé les principales artères et avenues de la cité depuis le point de rencontre, la place du 1er Novembre. Cap sur des reformes profondes pour la conception d’un mode de gouvernance reposant sur les valeurs universelles, semble être sans doute la perspective principale recherchée par les manifestants qui ont réitéré en la circonstance leur engagement à poursuivre la lutte et manifesté également leur soutien à l’Armée nationale populaire.

Le même itinéraire donc a été emprunté comme pour se conformer à la tradition par la foule qui a observé les règles d’organisation mises en place dans le souci constant de préserver le caractère pacifique de la manifestation et pérenniser son esprit. Le respect du timing était aussi de rigueur pour que ces les manifestants se dispersent à la fin dans le calme avec cette détermination de maintenir cette dynamique populaire jusqu’à la satisfaction des revendications.

A. B.