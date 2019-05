Constantine : La mobilisation, intacte

La mobilisation n’a pas faibli à Constantine depuis le début du mouvement populaire enclenché le 22 février, et à l’image des vendredis passés, ce quinzième rendez-vous a vu défiler des dizaines de milliers de citoyens, nullement gênés par la soif et la faim, qui ont battu le pavé afin de réclamer le départ des principales figures du régime encore en poste comme préalable à tout dialogue. Ils ont également appelé à ce que la tenue de l’élection présidentielle soit précédée par la réunion des conditions à même de permettre le déroulement d’un scrutin transparent et régulier, où la volonté populaire serait respectée. Enfin, certains carrés ont tenu à rendre hommage au militant des droits de l’Homme Kamel Eddine Fekhar, décédé en prison mardi dernier suite à une grève de la faim. Dès les coups de 14 heures, les deux principales artères du centre-ville, le boulevard Belouizdad (ex-Saint-Jean) et l’avenue Abane-Ramdane, ont été prises d’assaut par les manifestants, et l’on pouvait remarquer, en plus de l’emblème national brandi par des nombreux marcheurs, des pancartes avec des slogans appelant à l’unité nationale ou encore saluant l’appel au dialogue lancé par le chef d’état-major de l’ANP, le général Ahmed Gaïd Salah. Par la suite, les manifestants ont marqué leur halte rituelle au niveau de la place des Martyrs, à proximité du centre culturel Mohamed Laïd Al Khalifa, avant de se disperser dans le calme.

I. B.