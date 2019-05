Annaba : Pour une deuxième République

Le quinzième vendredi consécutif de mobilisation populaire (Hirak) depuis le 22 février et quatrième durant le mois de Ramadhan a été marqué hier, à Annaba, par la présence d’une foule nombreuse de manifestants des deux sexes. Comme à l’accoutumée les manifestants se sont rassemblés devant le théâtre régional Azzedine-Medjoubi face au Cours de la Révolution, place emblématique de la contestation pour entamer la dernière marche durant le mois sacré du Ramadhan revendiquant un changement radical du système politique en place. Plusieurs milliers de marcheurs ont scandé des mots d’ordre hostiles au gouvernement de Noureddine Bedoui réclamant la mise en place de nouvelles institutions pour qu’une période transitoire soit possible après la fête de l’aïd El Fitr. Les contestataires dont le nombre n’a pas faibli depuis le déclenchement du mouvement populaire le 22 février 2019, continuent de battre le pavé avec la même détermination et ferveur, maintenant ainsi la pression sur le pouvoir en place pour demander le départ du reste des symboles de la bande.

Portant l’emblème national et entonnant des chants patriotiques tout au long du cours de la révolution en scandant «Djazair Hora Démocratia», «Djeich khawa khawa», «Silmiya silmiya» et «Min djibalina Talàa Sawt el ahrar» ainsi que «Min adjlika achna ya watani», les jeunes et la gent féminine, en dépit de la chaleur et le Ramadhan, sont venus en force ce quinzième vendredi du Hirak populaire qui s’est déroulée pacifiquement sans aucun dépassement. Ils ont réitéré leurs revendications à savoir le départ des deux B et le rejet de l’élection présidentielle. Issus de toute la région d’Annaba, les manifestants qui se sont dispersés dans le calme sous les regards des services de sécurité postés discrètement , brandissaient des pancartes et des banderoles ainsi que des affiches sur lesquelles l’on pouvait lire une phase transitoire conduite par le docteur Ahmed Taleb El Ibrahimi et des hommes intègres pour construire une nouvelle république .

B. G.