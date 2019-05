15e vendredi des marches populaires, Tizi Ouzou : application de la constitution

Une marée humaine a inondé, hier, pour le 15e vendredi de suite, la ville de Tizi Ouzou, pour réclamer, pour une énième fois avec une détermination restée inflexible, «le départ du système politique en place et de toutes ses figures, et l’instauration d’un État de doit, des libertés et de la justice indépendante».

Ni le jeûne ni encore moins la chaleur suffocante qui y a sévit n’ont dissuadé des milliers de personnes, hommes, femmes, jeunes et moins jeunes à rejoindre la ville des Genêts pour manifester leur détermination à poursuivre le combat pacifique et sans répit exiger un changement radical du système politique en place, le départ de tous ses tenants et l’établissement d’une nouvelle République qui consacrera d’une manière définitive et pérenne un Etat de droit, du respect des libertés et de la justice indépendante. A Tizi-Ouzou, la mobilisation a été encore une fois au rendez-vous en dépit de cette chaleur frôlant la canicule, la faim et la soif. Les milliers de manifestants se sont ébranlés depuis le portail principal du campus universitaire Hasnaoua (Nouvelle ville) pour sillonner les principales artères de la ville en scandant des slogans hostiles aux tenants du pouvoir en place et en faveur de l’instauration d’un Etat de droit consacrant le respect des libertés et de l’indépendance de la justice. Pour ce 15e vendredi de la dynamique populaire du 22 février, les manifestants étaient unanimes à scander des slogans hostiles aux tenants du système en place et à tout le personnel politique ayant cautionné depuis 20 ans les différentes dérives de ce qui est convenu d’appeler «El 3issaba».

Les présidents des partis de l’ancienne alliance présidentielle ont été descendus en flamme et exhorter par les manifestants «à s’éclipser de la scène en attendant leur jugement par la justice, eux qui sont déjà condamnés par l’histoire».

En plus de ces slogans revendicatifs et de dénonciations, les marcheurs ont aussi brandi des milliers de pancartes sur lesquelles étaient transcrites plusieurs revendications, notamment «pas d’élection sans la transition» «Non au dialogue sans l’application des articles 7 et 8», «halte au pillage des richesses du pays», «libérez l’Algérie», «pour une constituante souveraine», «ulac lvote ulac», «Klitou lebled Ya essaraquine», «système dégage» et «y’en marre de ce pouvoir».

Des centaines d’autres slogans revendicatifs ont été également transcrits sur ces pancartes et banderoles portées par les manifestantes et manifestants de différentes catégories socioprofessionnelles. Cette manifestation, 4e et dernière de ce mois de ramadhan, a été également saisie par ces milliers de manifestants pour rendre un vibrant et émouvant hommage au militant politique feu Kamel Eddine Fekhar, décédé mardi dernier, à l’hôpital Frantz Fanon de Blida, des suite d’une grève de la faim qu’il avait observé durant plus de 40 jours pour protester contre son incarcération dans à Ghardaïa, sa ville natale. En plus de ses portraits qui étaient visibles à travers tous les carrés constituant cette marche, la mémoire du défunt défenseur des droits de l’homme et militant politique a été, par ailleurs, honorée à 15 heures tapantes par une minute de silence observée dans la communion par la totalité des marcheurs. La quinzième manifestation de ce vendredi s’est déroulée sans aucun incident et elle s’est dispersée dans le calme à hauteur du mémorial des martyrs de la wilaya de Tizi-Ouzou sis à l’entrée ouest du chef lieu de wilaya.

Bel. Adrar