Le dialogue, un début de solution de la crise

La feuille de route est désormais tracée. Le règlement de la crise qui perdure depuis le début de la révolte du 22 février dernier passe par un dialogue sérieux, ouvert et sans préalable. Cette option commence à s’imposer comme unique voie pour dépasser une situation qui se corse de plus en plus. Un consensus semble se dégager sur la scène politique et de plus en plus de forces politiques adhérent à l’appel lancé par le chef de l’état major, le général de corps d’armée, Ahmed Gaid Salah. Tout doit se faire dans le respect de la Constitution et des lois de la République.

Plusieurs partis et personnalités ont réagi positivement à cette offre de dialogue même si la forme et les contours de cette voie restent à préciser et à définir. Le dialogue doit déboucher sur un consensus national pour la mise en place des mécanismes pratiques de l’organisation de l’élection présidentielle dans des conditions apaisées. Le retour rapide aux urnes reste l’unique et irréversible voie pour une sortie de crise que traverse le pays depuis maintenant plus de trois mois. En dépit des réticences affichées ici et là par certains pour la mise en œuvre de cette option constitutionnelle, l’organisation de la présidentielle finira tôt ou tard par s’imposer comme la meilleure solution légale pour la résolution de la crise politique aux risques incalculables et imprévisibles. L’urgence à l’heure actuelle est le lancement d’un dialogue politique constructif pour La mise en place d’une instance chargée de la préparation, l’organisation et le contrôle des élections, une des revendications phares d’une grande partie de l’opposition voire même de la classe politique. L’avènement de cette structure constituera à coup sûr une garantie supplémentaire de transparence et de crédibilité de la future présidentielle. Une fois un consensus est dégagé via le dialogue sur les mécanismes et missions de cette instance, Le terrain sera désormais balisé pour le retour au processus électoral, voie démocratique par excellence. L’élection d’un nouveau président de la République constitue le début et la première étape pour un dénouement heureux et définitif de la crise née au lendemain des manifestations populaires du 22 février dernier. Auréolé d’une légitimité populaire, le futur chef de l’état aura les mains libres et une légitimité populaire et constitutionnelle pour engager des réformes, toutes les réformes qu’exigent la situation afin de remettre le pays sur les rails s’atteler a la construction d’un état de droit et de justice sociale conformément aux aspirations du peuple algérien. La phase actuelle recommande l’engagement et l’implication de toutes les bonnes volontés pour la construction par le dialogue et la consultation d’un consensus national autour des intérêts suprêmes de la nation et des ambitions légitimes de tout un peuple dont les sacrifices sont immenses. La voie de la sagesse et de la légalité doit l’emporter sur toute autre considération. La souveraineté appartient au peuple qui l’exerce à travers des élections au suffrage universel pour désigner démocratiquement et librement ses représentants au sein des institutions politiques nationales. La proposition du dialogue en tant que voie civilisationnelle n’est pas en contradiction avec ce que revendique le peuple. Elle constitue juste un moyen et un instrument parmi tant d’autres pour la concrétisation dans les faits des attentes du peuple.

M. Oumalek