Initiatives de sortie de crise : Appel à une solution consensuelle

Plusieurs oulémas, dont cheikh Tahar Aït Aldjet, viennent de proposer une nouvelle initiative visant à sortir le pays de la crise qu’il traverse.

Dans cette initiative, les oulémas ont appelé à l’activation des articles 7 et 8 de la Constitution (le pouvoir constituant appartient au peuple) et invité le peuple à «préserver» l’unité nationale tout en, apportant leur soutien à l’armée nationale populaire (ANP).

Dans une déclaration rendue publique jeudi, les savants dont figurent M. Abderrazak Guessoum, président de l’Association des oulémas algériens, Belhadj Cherifi, membre du conseil Aâmi Said des Ibadites, Said Chibane, penseur et ancien ministre et Mohamed Salah Sedik, penseur islamique, se disent représenter toutes les régions du pays et toutes les écoles doctrinaires et proposent de confier la direction de la période de transition à celui « qui a l’approbation de la majorité du peuple pour aller vers des élections libres, honnêtes et crédibles ». La personnalité désignée devra après composer un gouvernement de compétences nationales, « non condamnées dans les différentes périodes de notre Histoire » et créer une instance pour superviser et organiser les élections « du début jusqu’à la fin ». Ils plaideront ensuite pour la tenue d’une conférence de « dialogue national global, sans aucune exclusion ». « Cette conférence servira à mettre les repères pour l’avenir du pays et adopter une feuille de route pour une nouvelle politique mettant à l’abri la patrie et le citoyen du pourrissement politique, économique, social et culturel et protéger le pays de toutes les formes de dépendance et d’allégeance à part celle faite au peuple », détaillent-ils. Les savants appellent à ouvrir la voie « à une saine compétition » devant les gens honnêtes et braves qui aspirent à diriger l’Algérie en s’engageant à « protéger le pays, défendre ses acquis, développer ses vocations et à mieux exploiter ses ressources ». Se disant prêts à contribuer à toutes les initiatives allant dans le sens du «renforcement des rangs », ils soulignent que leur appel est ouvert à la signature de tous ceux qui partagent leurs convictions.

Une autre initiative émanant de l’Académie algérienne des sciences et technologies, vient d’être dégagée dans le but de trouver une solution « consensuelle » à la crise que connait l’Algérie.

En effet, l’Académie algérienne des sciences et technologies a lancé un appel à la société civile et aux forces politiques en vue de l’émergence d’une autorité nationale chargée d’assurer une période de transition pour l’organisation de l’élection présidentielle, indique jeudi un communiqué de cette institution. L’appel de l’AAST est destiné «aux figures emblématiques du mouvement citoyen, partis, organisations et forces politiques et sociales qui le soutiennent afin de favoriser les conditions nécessaires pour dégager une solution consensuelle, en consacrant l’émergence d’une autorité nationale chargée d’assurer une période transitoire pour l’organisation des élections présidentielles», précise le communiqué signé par la présidente de l’organisation, Malika Allab-Yaker.

La même source a suggéré que cette autorité soit composée de personnalités reconnues pour leur intégrité, impartialité et engagement national, soulignant que « le processus préconisé devra être soutenu par l’Armée nationale populaire, sans immixtion de cette institution garante de l’intégrité nationale, de la sécurité du pays et de l’unité de la nation ». « Son aboutissement devra répondre aux aspirations légitimes du peuple algérien, exprimées depuis le 22 février dernier, visant la consécration d’un Etat de droit doté d’une justice indépendante dans une Algérie libre, démocratique et prospère », ajoute le communiqué.

L’Académie, qui a réitéré à cette occasion sa « solidarité et son adhésion » aux marches et manifestations pacifiques que connait le pays depuis le 22 février dernier, « salue et soutient la volonté du changement exprimée notamment par les étudiants appuyés par l’ensemble de la communauté universitaire ».

Créée en 2015 et composée d’une partie de l’élite scientifique nationale établie en Algérie et de la diaspora, l’AAST est considérée comme étant la plus haute autorité scientifique du pays avec pour mission principale de concourir au développement des sciences et de leurs applications en Algérie.

Salima Ettouahria