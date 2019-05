Clôture du concours Taj Al Qur’an : Piété, humilité et dévotion

La 9e édition du concours Taj Al Qur'an, organisée par l'Entreprise nationale de la télévision (Chaîne du Saint Coran 5) en collaboration avec le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs, a été clôturée dans la soirée de jeudi à vendredi au Palais des expositions (Pins Maritimes) à Alger, avec l'annonce des noms de lauréats dans une ambiance empreinte de piété, d'humilité et de dévotion. Cette cérémonie a été marquée par la présence du ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, et d'autres ministres du gouvernement ainsi que des représentants des ambassadeurs accrédités en Algérie, en sus du directeur général de l'Entreprise nationale de la télévision (ENTV), Salim Rebahi, des cadres et membres du jury du Prix. Durant cette dernière soirée de ce concours, six élèves sont entrés en lice (3 garçons et 3 filles). Dans la catégorie des filles, le premier prix de ce concours est revenu à Asmaa Baron de la wilaya de Batna et Abderrahmane Taibi de Médéa dans la catégorie des garçons.