Journée mondiale de l’Afrique, Le MAE Sabri Boukadoum : «L’Algérie abrite le plus ancien camp de réfugiés»

«La célébration de la Journée mondiale de l’Afrique coïncide avec le 56e anniversaire de la création de notre organisation continentale, elle traduit le profond attachement de nos pays aux valeurs fondamentales et aux principes essentiels qui ont conduit à la création de l’OUA.»

C’est en ces termes que le ministre des Affaires étrangères s’est exprimé, mercredi, au centre international des conférences Abdelatif-Rahal d’Alger (CIC), à l’occasion de la célébration de la journée mondiale de l’Afrique. Un événement célébré sous le thème de «L'année des réfugiés, des rapatriés et des personnes déplacés : vers des solutions durables au déplacement forcé en Afrique».

En présence de plusieurs membres du gouvernement et de personnalités politiques et diplomatiques, Sabri Boukadoum a mis à profit cette opportunité pour rendre un hommage appuyé aux pères fondateurs de l’OUA, aujourd’hui UA, et à tous ceux qui ont porté le flambeau de l’indépendance, de l’unité et de la solidarité, apportant ainsi une contribution» essentielle » au continent. «La journée de l’Afrique est l’occasion de prendre la mesure du chemin parcouru depuis cette mémorable journée du 25 mai 1963 et d’établir un bilan exhaustif des acquis et des réalisations destinés à mettre en perspectives les étapes à venir», a-t-il fait savoir avant d’ajouter que notre continent enregistre des avancées «notables» aux plans de l’amélioration de la gouvernance et du parachèvement de l’agenda Africain pour 2063 et des objectifs du développement durable à l’horizon 2030.

Le chef de la diplomatie a mis en évidence que sur le plan politique, «notre continent a davantage affiné» sa stratégie d’unification des positions politiques sur un grand nombre de questions stratégiques, notamment sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies, les négociations sur les changements climatiques ou encore le dossier du partenariat de l’Afrique avec les autres ensembles et puissances. L’on se réjouit que sur le plan économique, en dépit des difficultés conjoncturelles, l’Afrique «continue» d’enregistrer des taux de croissance «appréciables» qui le placent à l’avant-garde des destinations de l’investissement direct étranger.

M. Boukadoum a, d’autre part, indiqué dans cette droite ligne que l’Algérie qui reste «pleinement engagée» dans ce domaine a consenti des efforts «considérables» pour «soutenir» le processus d’intégration économique de l’Afrique à travers la réalisation de trois projets structurants majeurs. Il s’agit de la route Transsaharienne Alger-Lagos qui traverse le Sahara sur plus de 2.000 km et qui est en voie de finalisation, de la dorsale à fibre optique Alger-Abuja, regroupant quatre pays, à savoir l’Algérie, le Nigéria, le Mali et le Tchad, et enfin, du Gazoduc Alger-Lagos dont la réalisation devrait, selon lui, contribuer à renforcer l’interaction économique entre les pays de la région. «Les acquis politiques et économiques que je viens d’évoquer renseignent sur l’impérieuse nécessité de parler d’une seule voix pour mieux défendre nos intérêts partagés», a-t-il insisté, affirmant que la menace terroriste conserve toujours une capacité de nuisance en Afrique continuant et un risque certain de «déstabiliser» nombre de région du continent, en particulier le Sahel. Le ministre des Affaires étrangères a appelé, dans ce sillage, à prendre en charge collectivement la question des réguiés et rappelé à ce propos le rôle «prépondérant» de l’Algérie dans la prise en charge de ces derniers.



« L’Algérie joue un rôle prépondérant dans la prise en charge des réfugiés. »



«Notre pays, terre d’asile traditionnellement reconnue, a toujours fondé sa politique sur les principes de l’hospitalité et de solidarité tirés de son histoire ancestrale et de sa lutte de libération nationale », a-t-il déclaré non sans soutenir que la distinction octroyée à l’Algérie, en qualité de pays qui abrite le plus ancien camp de réfugiés du continent lors de la 64e session ordinaire de la commission africaine des droits de l’homme et des peuples constitue une «juste reconnaissance» de l’engagement «total» de notre pays en faveurs des réfugiés.

«L’Algérie accueille à Tindouf, depuis quatre décennies, dans la dignité et la fraternité, des dizaines de milliers de réfugiés sahraouis, chassés de leur pays du fait de l’occupation de leur territoire et du déni de justice qui leur est fait», a-t-il souligné avant de rappeler la position de l’Algérie qui appuie «pleinement» le droit légitime du peuple du Sahara occidental à l’autodétermination et à l’indépendance conformément à la résolution 1514 de l’Assemblée générale de l’ONU portant déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, et à louer la «constance» de la position de l’Union africaine sur cette question.

De son côté, le doyen des ambassadeurs à Alger, l’ambassadeur du Cameroun, S.E.M. Claude Joseph M’Bafou, a relevé que la célébration de la journée de l'Afrique était l'occasion pour «réfléchir» sur ce sujet et souligné par la même l'impératif d'œuvrer «ensemble» pour éliminer les conflits dans le continent qui compte le plus grand nombre de personnes déplacées et de réfugiés.

«Le nombre de réfugiés et de déplacés ne cesse de croitre. Il y a six pays africains qui occupent les premières places en matière de nombre de réfugiés et de sans abris, d'où la nécessité pour les décideurs africains d'accepter le fait que le continent se développe et qu'il a besoin d'importants investissements pour réaliser le développement escompté et limiter la migration clandestine», a-t-il expliqué.

Sami Kaidi