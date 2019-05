Circoncision à un âge précoce : Risque de complications

La circoncision précoce des enfants les exposerait, à l’âge adulte, aux risques de complications de santé, affectant notamment l’appareil génito-urinaire, a affirmé le chef de service de chirurgie pédiatrique de l’Etablissement hospitalier spécialisé (EHS) Hassan-Badi d’El Harrach à Alger, le Dr Nacereddine Djidjeli. «80% des complications affectant l’appareil génito-urinaire masculin chez l’enfant sont dues à leur circoncision à un âge précoce, l’organe génital masculin de l’enfant n’étant pas encore bien développé», a indiqué le Dr Djidjeli dans un entretien à l’APS, qualifiant «d’inconscients» les parents qui optent pour la circoncision de leurs enfants durant leurs premières semaines, voire premiers mois de naissance, et ce, en raison du risque de complications que ces derniers encourent une fois adultes.

Le spécialiste a mis en garde contre les circoncisions collectives, organisées par certaines associations et même des bienfaiteurs à l’occasion du mois de Ramadhan, notamment au 27e jour, Leïlat el Qadr (Nuit du destin), vu les conséquences qui peuvent s’avérer très graves, arguant qu’en de telles situations, le médecin peut manquer de concentration et subir une certaine pression due au nombre important d’enfants à circoncire en une seule journée. Il a appelé, dans ce sens, les parents «à effectuer cette opération au sein des Etablissements hospitaliers publics ou privés, dotés en moyens humains et matériels nécessaires en cas d’urgence». Après avoir tiré la sonnette d’alarme concernant l’utilisation du bistouri électrique lors de cette opération qui laisse souvent des lésions ou des cicatrices chez l’enfant, le Dr Djidjeli a insisté sur l’importance «d’effectuer des analyses médicales préalables à l’enfant pour dépister d’éventuelles maladies pouvant causer une hémorragie».

Pour sa part, la présidente de l’association des hémophiles, Latifa Lamhene, a souligné l’impératif de «sensibiliser la société aux conditions de la circoncision durant le mois sacré, à travers les prêches et discours religieux et via les médias», déplorant le fait que «des cas de décès soient enregistrés lors de cette chirurgie, en raison de certaines pratiques obsolètes». «En dépit des recommandations du ministère de la Santé appelant à effectuer les circoncisions tout au long du mois sacré et dans les établissements hospitaliers public et privé par un chirurgien, certaines pratiques sociales traditionnelles ne respectent toujours pas ces recommandations», a-t-elle dit.

Dans ce contexte, elle a précisé que la société algérienne préfère souvent la circoncision des enfants la veille de Leilat El Qadr (Nuit du destin) de ce mois sacré, ce qui provoque, a-t-elle souligné, «une surcharge dans les établissements hospitaliers publics et privés et cause des accidents».