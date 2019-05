Permanence durant l’Aïd-el-Fitr : Plus de 60.000 commerçants réquisitionnés à travers le pays et plus de 4.000 à Alger

Le nombre de commerçants réquisitionnés pour l’Aïd-el-Fitr sera au total 60.362 au niveau national. Des communiqués du ministère du Commerce et de ses directions ont indiqué aux concernés qu’il faut respecter la loi qui a trait à l'organisation et à l'encadrement des jours fériés.

Les commerçants réquisitionnés sont dans l’obligation de respecter la loi et de contribuer massivement à la réussite de cette opération, a indiqué le ministère sur son site web. Il a également informé les commerçants de l'obligation de procéder après l'Aïd El Fitr à la reprise des activités commerciales conformément aux nouvelles dispositions de la loi 04-08, régissant les congés durant les fêtes légales et religieuses et les invite à ce titre à la réouverture de leur commerce. Pour rappel, l'application de la permanence des commerçants pendant les fêtes légales nationales et religieuses a commencé en 2012 suite à l'amendement de la loi 04-08 fixant les conditions d'exercice des activités commerciales, par l'introduction d'une disposition obligeant les commerçants à assurer une permanence durant ces fêtes.

Cette loi prévoit des sanctions à l'encontre des récalcitrants dont la fermeture des locaux commerciaux pour une durée d'un mois assortie d'une amende allant de 30.000 à 200.000 DA. Le communiqué du ministère a fait savoir qu’en application des dispositions de l'article 8 de la loi 13-06 modifiant et complétant la loi 04-08 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales, les services du ministère ont élaboré un programme de permanence des commerçants durant l'Aïd El Fitr.

La permanence concernera 4.992 boulangers, 33.475 commerçants activant dans l'alimentation générale, fruits et légumes, 11.526 dans des activités diverses et 445 unités de production (141 laiteries, 270 minoteries et 34 unités de production d'eaux minérales). Le nombre de commerçants réquisitionnés a ainsi été renforcé cette année et revu à la hausse, de l'ordre de 19 %, par rapport à l'année 2018.

A cet effet, 2.233 agents de contrôle ont été affectés à travers l'ensemble du territoire national pour le suivi de la mise en œuvre de ce programme des permanences.

... Et plus de 4.000 à Alger

Pas moins de 4.105 commerçants ont été mobilisés pour assurer la permanence durant les deux jours de l'Aïd El Fitr, a révélé un responsable à la direction du Commerce de la wilaya d’Alger. M. Dahar Ayachi, qui s’exprimait lors d’une conférence de presse animée au siège de l'Association nationale des commerçants et artisans (ANCA), en présence de son président Hadj Tahar Boulenouar, a également indiqué qu’à ce chiffre s’ajoutent les 197 agents de contrôle qui ont été réquisitionnés.

Sur les 646 boulangeries activant au niveau de la wilaya d'Alger, 475 ont été mobilisées pour assurer la permanence durant les deux jours de l'Aïd El Fitr. D’autre part, et pour ce qui concerne les commerces d'alimentation générale et de fruits et légumes, 1.794 commerçants, sur un total de 3.501, ont été réquisitionnés pour assurer la permanence, a-t-il affirmé. Bien entendu, les restaurants, les cafétérias et autres prestataires de services habituels devront, eux aussi, assurer le service minimum. L’on apprendra dans ce contexte que la réquisition concernera, ici, pas moins de 1.822 commerces, sur un total de 3.500, et ce, outre la mobilisation d'un nombre considérable de stations d'essence. Comme d’habitude —durant voilà maintenant plusieurs années— les laiteries et minoteries sont appelées à fournir leurs produits en quantités suffisantes. Pour ce faire, il a été procédé à la mobilisation, pour les deux jours de l’Aïd, de neuf laiteries sur un total de dix et cinq minoteries sur un total de neuf. Remarque importante à retenir, dans ce sillage, en cas de non-respect de la permanence par les commerçants concernés, le citoyen a le droit de déposer plainte ou de signaler tout dépassement ou non-respect du programme de permanence via le numéro vert de la Direction ; « ce qui est à même d’entraîner une action immédiate», assure l’intervenant. Par ailleurs et pour ce qui concerne les mesures coercitives appliquées en cas de non-respect du programme de permanence, le représentant de la direction du Commerce de la wilaya d'Alger a fait état d'amendes pouvant aller de 30.000 à 200.000 DA, en plus du risque de fermeture pour un mois au minimum ; une sanction qui peut «doubler en cas de récidive».

S’exprimant de son côté, le représentant de la Fédération nationale des boulangers (FNB) a affirmé que la quantité de pain qui sera produite par les boulangeries concernées par le programme de la permanence « pourrait être triplée, les jours de l'Aïd». Pour sa part, le président de l'Association nationale des commerçants et artisans a mis en avant l'impératif, pour toutes les communes, d'afficher, cinq jours à l’avance, toutes les listes des commerçants concernés par la permanence. M. Hadj Tahar Boulenouar a mis à profit cette occasion pour évoquer, lors de cette rencontre, la quantité de produits alimentaires consommés en ce mois de ramadhan. Il informe l’assistance qu’une évaluation de la première quinzaine du mois de Ramadhan fait ressortir « la commercialisation de 500.000 à 600.000 tonnes de fruits et légumes mais aussi près de 50.000 tonnes de viandes». C’est dire la quantité énorme des produits consommés en ce mois de jeûne!

