Sétif : L’impact de la solidarité

C’est en présence du wali, Mohamed Belkateb, de la directrice de l’action sociale et de la solidarité et des autorités civiles et militaires ainsi que des cadres de ce secteur qu’a été célébrée jeudi la journée mondiale de l’Enfance à Sétif. Cette rencontre bon enfant, qui s’est tenue dans la grande salle de la maison de la culture Houari-Boumediene en présence de nombreux pensionnaires des différents centres qui relèvent du secteur de l’action sociale et de la solidarité dans cette wilaya, a été marquée par de nombreuses activités culturelles et de solidarité qui n’ont pas manqué de se traduire par un profond sentiment de satisfaction parmi les bénéficiaires, des enfants orphelins et autres démunis, à la veille de l’Aid el Fitr. Autant d’activités qui traduisent si besoin est l’interêt particulier qui a toujours été consenti à cette frange de personnes et attestent par la même des réalisations qui ont été édifiées pour l’accueil et la prise en charge des enfants aux besoins spécifiques et ceux issus des couches démunies.

Dans ce contexte, il est utile de souligner que la wilaya de Sétif compte aujourd’hui un tissu appréciable d’infrastructures adaptées, notamment les 7 centres psychopédagogiques implantés sur le territoire de cette wilaya, l’école des enfants sourds-muets, les cités de l’enfance assistée filles et garçons, l’école de jeunes aveugles et les centres spécialisés, pour ne citer que ceux-ci, œuvrant tous dans le sens de la protection et la promotion sociale de tous ces enfants qui sont nés pour être heureux. Dans ce climat de joie qui régnait en ce mois de Ramadhan sur la grande scène de la maison de la culture, les formations artistiques composées d’enfants venus de tous les coins de la wilaya ne ménageaient aucun effort pour l’emporter à l’applaudimètre dans les différentes prestations qu’ils étalaient et qui se rejoignaient toutes dans l’attachement à la patrie, l’amour pour l’autre et le désir profond de chacun d’aller à la conquête de l’affection. Une cérémonie qui sera également marquée par la distribution d’effets vestimentaires neufs à la veille de l’Aid et sera également l’occasion pour honorer ceux qui ont contribué à l’organisation du dernier Radio thon organisé par Radio Sétif et la DAS, sous le patronage du wali et de la directrice de la Radio algérienne. Cette initiative a été couronnée par la collecte de 600 trousseaux vestimentaires neufs ainsi qu’une somme de 552 millions de centimes.

F. Zoghbi