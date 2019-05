Mascara : visite aux malades

A l’occasion de la Journée mondiale de l’enfance correspondant au premier juin de chaque année, et dans le cadre du programme festif élaboré en cette occasion, les services de la sûreté de wilaya de Mascara ont organisé, en fin du mois de mai 2019, une visite de solidarité au profit des enfants malades en coordination avec l’établissement hospitalier Meslem-Tayeb de Mascara. La visite a été supervisée par des cadres de la police accompagnés de gradés et d’agents de police.

Durant la visite, les policiers ont remis aux enfants malades des cadeaux symboliques en cette occasion, en leur souhaitant un prompt rétablissement. Ils ont, par la même occasion, rencontré les parents des enfants, lesquels ont accueilli cette initiative humanitaire avec satisfaction, sans manquer de remercier la police pour ce geste de bienveillance qui a donné de la joie aux enfants. Pour leur part, les responsables de l’hôpital et le staff médical et administratif ont salué l’initiative.