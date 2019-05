La cimenterie d’ Oggaz obtient la certification ISO 14001 : Distinction pour la réduction de l’empreinte environnementale

La première cimenterie en Algérie à être certifiée ISO 14001 version 2015 est ainsi distinguée pour sa performance environnementale. Cette reconnaissance récompense le management environnemental de la cimenterie LCO et souligne le principe d'amélioration continue de la performance environnementale par la maîtrise des impacts liés à l'activité de l’entreprise.

Cette certification s’inscrit pleinement dans la dynamique du Groupe LafargeHolcim en matière de protection de l’environnement et de développement durable. Ces actions en matière de développement durable ont permis en 2018 de réaliser une réduction de 25% des émissions de CO2 par tonne de ciment produit [référence 1990]. La co-incinération de 52 millions de tonnes de déchets comme énergies alternatives fait de la solution de co-processing l’une des plus importantes dans le monde. L’entreprise a également diminué de 19% la consommation d’eau fraiche par tonne de ciment produit [référence 2015]. Elle a enfin permis à plus de 3 millions de personnes de bénéficier de ses investissements communautaires, «Le développement durable, la protection de l’environnement et la santé et sécurité de nos collaborateurs et parties prenantes font partie de l’ADN du Groupe LafargeHolcim et sont pleinement inclus dans tous nos plans de développement. Notre responsabilité est de traduire ces priorités en réalisation comme peut en témoigner cette certification qui vient souligner notre ambition et performance environnementales en Algérie» a déclaré à cet égard Toufic TABBARA, Directeur Général LafargeHolcim Algérie. Cimenterie du Groupe Lafarge Algérie et membre du Groupe LafargeHolcim, leader mondial des matériaux de construction, la société Lafarge Ciment Oggaz est située dans la commune d’Oggaz, wilaya de Mascara. La capacité de production de LCO est de 3.8 mi T/an dont 3,2 mi t/an (Gris) et 0,6 mi t/an (Blanc) LCO est certifiée ISO 14001 et dispose d’une installation de traitement des déchets industriels. LafargeHolcim Algérie est l’entreprise leader sur le marché des matériaux de construction. Présente sur toute la chaîne de valeur des matériaux de construction : agrégats, ciments, mortiers, granulats, bétons, plâtres, sacs, logistique et distribution.

Le groupe possède trois cimenteries (M’Sila et Oggaz) et Cilas à Biskra en partenariat avec le Groupe Souakri pour une capacité totale de production de 11.5 Mt/an. L’activité Béton Prêt à l’Emploi opère 19 centrales à travers le pays pour une capacité de 1 mit/an. LafargeHolcim Algérie emploie 4.500 collaborateurs et est fortement engagée dans le développement économique, social et environnemental en Algérie.