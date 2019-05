Retour de l’importation des véhicules de moins de 3 ans : La valeur du dinar, un frein

L’importation des véhicules usagés de moins de trois ans, interdite depuis des années, est annoncée de retour, au moment où les gouvernements successifs ne cessent de louer les avantages du montage automobile, voire des véhicules fabriqués localement auquel a recouru l’Algérie avec des marques internationales.

Le ministre du Commerce trouve l’explication à ce choix par la pression qui sera exercée sur les prix desdits véhicules. «Cela va constituer un facteur externe favorisant la baisse des prix, et permettre de donner une chance au citoyen d'acquérir un véhicule selon ses moyens», a déclaré M. Djellab. Mais la question s’impose d’elle-même : le véhicule importé n’altèrea-t-il pas le pouvoir d’achat des Algériens? A contrario du ministre qui demeure optimiste, les experts, eux, multiplient les mises en garde.

Dans un entretien accordé au quotidien Reporters, Lachemi Siagh, expert financier international, dit qu’«une mesure aussi importante nécessite une étude d’impact appropriée et approfondie : impact économique, financier, environnemental surtout, et sur l’équilibre global qui implique l’activité de montage et l’activité nouvelle de sous-traitance». Formel, il indique que cette mesure, si elle est appliquée, «créerait une grande tension sur le marché de la devise», mais les effets les plus redoutés sont les «retombées extrêmement négatives sur la valeur du dinar dues au recours irresponsable et inconsidéré à la planche à billets». La mesure relative à l’importation de véhicules, a-t-il enchaîné, «va non seulement impacter le marché de la devise, mais exclure du marché les touristes algériens aux revenus modestes qui veulent se rendre à l’étranger pour des soins où se divertir». Plus loi, l’expert regrette le fait que «nous n’ayons pas de politique industrielle tout court, et encore moins une stratégie industrielle». Dans son analyse, Dr. Siagh argumente, à propos des prix, que le meilleur moyen reste celui de la concurrence entre les différents opérateurs. «Avec la courbe d’apprentissage et l’amortissement graduel de l’investissement initial, les prix devront forcément baisser. Cette mesure, comme le suggère le ministre du Commerce, pourrait aussi contribuer à attiser cette concurrence et réduire les prix, mais il ne faut pas qu’elle crée des effets pervers comme l’importation de véhicules roulant au diesel, accroissant ainsi la pollution de l’environnement et nos importations de diesel déjà très élevées de façon significative et atteignant à un moment donné un pic de 2 milliards de dollars», ajoute-t-il.

Rappelons que cette nouvelle mesure annoncée par le gouvernement s'inscrit dans le cadre d'une vision globale sur l'industrie des véhicules, en cours de préparation, qui prendra en charge notamment la problématique de l'assemblage CKD/SKD. En effet, la facture d'importation des collections CKD destinées à l'industrie de montage des véhicules touristiques a atteint près de 3 milliards de dollars en 2018, contre 1,67 milliard de dollars en 2017, selon les chiffres des Douanes algériennes. En 2016, les véhicules neufs ont été soumis au système de licences d'importation, avant qu'ils ne soient suspendus à l'importation à partir de 2018.

Fouad Irnatene