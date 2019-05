Ramadhan 2019 : Du «Saha Ftourek !» à profusion

Nous sommes en plein mois de ramadan et déjà très tôt dans la matinée fusent les tout premiers «saha ftourek !» de la journée. On se demande alors, à peine sorti de sa semi-torpeur matinale, s’il s’agit bien de la prochaine rupture du jeûne ou du s’hoùr d’il y a un instant, tant la proximité avec l’aube écoulée est évidente. Et ce rituel ne fait que commencer, comme du reste, durant tous les mois de ramadan des années précédentes. Car tout de suite après, au moment où vous êtes dans la rue pour vous rendre à votre travail, voilà que ça recommence et de plus belle cette fois-ci. Chaque fois, pour tout dire, que vous verrez deux personnes se séparer après avoir échangé quelques mots, ce ne sera pas, en effet, sans ponctuer leur discussion avec l’immanquable «saha ftourek !». Quant à la journée, qui va être plutôt riche en occurrence «ramadanesque», elle vous réservera peut-être même quelques surprises en la matière. Vous serez donc quelquefois copieusement servis en altercations verbales, voire physiques, dans le meilleur des cas ponctuées par un «saha ftourek» salvateur dans la mesure où cela va quelque peu calmer les esprits échauffés.

Au point d’ailleurs, que la ritournelle en question vous accompagnera durant toute la journée et ce, quelque soit l’endroit où vous vous trouverez. Et ce n’est pas fini, car ce rituel sonore vous collera aux tympans même au-delà de la rupture du jeûne. Cerise sur le gâteau, il vous arrivera, les effets du ramadan aidant, d’être quelquefois bousculé sur l’un des trottoirs de la rue Didouche Mourad -trottoirs devenus trop étroits car débordants de passants aux heures de pointe et d’entendre la personne incriminée vous dire gauchement, avec un regret à peine esquissé : «Esmahli, ya aàmou !» (Pardonne-moi, oncle)…mais là-aussi non sans que s’ensuive le fameux «saha ftourek !» de circonstance, comme pour mieux se faire pardonner avant de poursuivre son chemin. Cela dit, il est des moments où le fameux «saha ftourek !» est de mise.

C’est, bien entendu, au moment de la rupture du jeûne ; peut-être quelques minutes avant, ou même après mais sans plus. Ce qui signifie que c’est peut-être dans ces moments-là, trop courts de toute évidence, que la sobriété reprend légitimement droit de cité.



Délivrance



C’est dire que le ramadan chez nous n’est pas accompli dans un esprit de pénitence comme chez les chrétiens, mais est plutôt centré sur la domination des instincts, la maitrise des passions, la solidarité avec les pauvres et l’obéissance à Dieu. Interdiction totale de se nourrir, de boire, de fumer, d'avoir des relations sexuelles du lever jusqu'au coucher du soleil... C’est une expérience d’autodiscipline qui permet à chacun de connaitre le renoncement et la privation de la pauvreté. Il est donc censé, en tant que mois de jeûne et de spiritualité, de ne pas donner lieu à toutes sortes de débordements, voire de dérives auxquelles on assiste pourtant médusé, du matin au soir et du soir au matin.

Il n’en demeure pas moins que, dans la pratique, ce mois sacré chez les musulmans donne lieu aussi, après la rupture du jeûne, à toutes sortes de réjouissances : à l'extérieur comme dans les demeures, l'appel du muezzin -à l'heure de la prière du Maghreb- est, du coup, synonyme de délivrance. Il est considéré comme un geste salvateur, car il libère pratiquement toutes les envies de «grande bouffe» jusque là réprimées. Et c’est là, précisément, que le fameux «saha ftourek !» revêt toute sa signification ; toute sa dimension aussi !

Kamel Bouslama