Gâteaux de l’Aïd : De plus en plus cherS

Comme le veut la tradition, les derniers jours du mois de Ramadhan sont consacrés aussi à la préparation des traditionnels gâteaux de l’Aïd. Les ménagères s’activent à sélectionner les variétés à préparer et courent les marchés pour acheter les ingrédients nécessaires à leur confection.

Il faut dire que cette année, les choses ne se présentent pas de la meilleure façon. Pour cause, la flambée des prix que connaissent les produits de base entrant dans la confection de ces mets qui doivent traduire une certaine classe et donner du prestige à celle qui les prépare.

Au niveau des marchés, ces produits trouveront paradoxalement preneurs malgré les prix, même parmi les gens qui se plaignent de la cherté de la vie et de leurs faibles revenus… Tout le monde marchande en se plaignant mais finit comme même par acheter. Ainsi, les magasins des fruits secs, de la Place des Martyrs, enregistrent une grande affluence des clients venus s’approvisionner. Ils proposent des variétés d'arachide, d'amande et de noix qui sont utilisées dans la préparation des gâteaux de l'Aïd, auxquelles s'ajoute la pistache qui connaît une forte demande ces dernières années, après la «prolifération» des gâteaux syriens et turcs. Les cacahuètes constituent la moitié de la demande des consommateurs. Son prix est fixé à 400 dinars le kilo, les amandes sont cédées à 2.200 dinars, les noix à 1.250 da, la farine à 65 da, le sucre est à 95 da, le miel de 1 litre à 150 da, le plateau d’œufs à 280 da, et la margarine de 500g à 45 da,

Compte tenu de la cherté des arachides, certaines familles recourent à l'utilisation des «arômes» qui dégagent des variétés de senteurs d'arachide et dont le prix ne dépasse pas les 70 DA le petit flacon. D'autres familles préfèrent, enfin, la préparation de gâteaux traditionnels sans arachide, comme «tabaa», « tartelettes », «ghribia» et autre «makrout avec les dattes ».

Radia estime que les prix sont exagérés. «On peut même faire beaucoup de gâteaux traditionnels pour l’Aïd, comme on le faisait il ya quelques années où on préparait plusieurs modèles de gâteaux comme baklawa, makrout louz, mekhabez, laarayche, dziriette, makrout laessel, tcharek lemssakar, samsa... Aujourd’hui on se contente de faire quelques sablés, vu les prix des amandes qui sont excessivement élevés», a-t-elle lancé sur un ton triste.

Certaines clientes font rapidement le compte et décident finalement de réduire leurs achats en prenant un demi kilo de ceci, un autre de cela, etc. Sur les lieux Hadria précise qu’elle est obligé «d’acheter une petite quantité pour préparer des gâteaux présentables pour lamhiba (cadeau) à la fiancé de son fils». De leur côté, les commerçants à qui nous avons posé la question, ont répondu de concert que ce nouveau phénomène est imputable au pouvoir d’achat des citoyens qui a considérablement baissé. «Les gens n’en peuvent plus, ont-ils dit. Ils font face à beaucoup de dépenses dans tous les domaines et au bout du compte ils n’arrivent plus à se payer ce genre de confiserie dont la préparation est devenue de plus en plus onéreuse à cause du renchérissement des produits de base. Alors, ils se rabattent sur les produits manufacturés, ces gâteaux sortis de l’usine qui reviennent moins cher et offrent une large variété».

Si certaines mères de familles restent encore à cheval sur les traditions et s'attellent, à l'approche de l'Aïd, à la préparation des gâteaux d’autres préfèrent les acheter comme cette mère de famille, employée dans une administration qui nous confie : «J’ai toujours opté pour l’achat des gâteaux de l’aïd, parce que je travaille et je n’ai pas le temps de les préparer». Ainsi, durant la dernière décade de ce mois sacré, de plus en plus de femmes se tournent vers les «professionnelles» du rouleau pour passer commande chez elles, des femmes au foyer s’adonnant à cette activité tout au long de l’année. Leur carnet de commande est saturé en pareille période. Certaines femmes se sont même reconverties dans la fabrication des gâteaux qui génèrent de grands bénéfices.

Flairant la bonne affaire, Nesrine, quinquagénaire, a déjà quelques commandes.

« Ce qui fonctionne le plus durant cette période, c’est «dziriettes», «tcharek» et «le makrout», explique- t-elle. Ses clientes sont aussi généralement des femmes qui travaillent mais aussi des femmes au foyer qui

«ne veulent pas rater leurs gâteaux», fait-elle remarquer. Pour Nesrine, les tarifs ne sont pas un souci. Un gâteau aux amandes revient à 100 dinars la pièce. Préparé avec des cacahuètes, il coute 50 dinars la pièce.

Une situation qui trouve son origine dans l'évolution verticale de la condition socio-économique de la femme.

Les femmes qui passent commande le font souvent pour des raisons tout à fait pratiques, comme elles tiennent à le souligner. «Je n'ai pas le temps, déjà qu'entre le boulot, les enfants et la bouffe, je n'arrive pas à m'en sortir, alors s'il faut encore se farcir les gâteaux de l'Aïd !», affirme Nora, sous directrice dans une société publique.

Pour d’autres rien ne remplacera cette ambiance de préparation des gâteaux de l’aïd chez soi où tout le monde met la main à la pâte, y compris les enfants

