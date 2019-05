Session de printemps de l’AP-OTAN : Une délégation parlementaire à Bratislava

Une délégation des deux chambres du Parlement prendra part aux travaux de la session de printemps de l'Assemblée parlementaire de l'Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) qui se tient à Bratislava (Slovaquie) depuis hier. L'ordre du jour de cette session prévoit la tenue des réunions régulières des comités (économie et sécurité, la dimension civile de la sécurité, la politique, sciences & technologies, défense & sécurité) et la plénière. Le parlement algérien prend part régulièrement aux réunions de l'AP-OTAN en sa qualité de "membre partenaire méditerranéen. La délégation est composée du sénateur Djeban Mustapha et du député Sidi Othmane Lakhdar.