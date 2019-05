Réunion syndicat - ministère de l’Agriculture : Débat autour des préoccupations des travailleurs

Le Secrétaire général du ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Mohamed Kessira, s'est réuni jeudi dernier à Alger avec les membres du bureau national du syndicat des travailleurs du ministère de l'Agriculture, des directions des services agricoles et instituts nationaux, en présence de son Secrétaire général, Mohamed Réda Benteraa.

Cette réunion préliminaire entre l'administration et la section syndicale a été consacrée à "l'écoute des préoccupations des travailleurs soulevées par la section syndicale pour tenter de leur trouver des solutions adéquates dans le cadre du dialogue et d'une concertation permanente.