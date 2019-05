Moudjahid et cadre du MALG : Abderrahmane Berrouane dit Hadj Saphar n’est plus

Le moudjahid et ancien cadre du ministère de l’Armement et des Liaisons générales (MALG), Abderrahmane Berrouane, dit Hadj Saphar, est décédé à l'âge de 90 ans, dans la soirée du mercredi dernier à Alger, apprend-on auprès de ses proches. Hadj Saphar, qui était également responsable de la Direction de la vigilance et du contre-renseignement (DVCR), a été inhumé, jeudi, après la prière d’El Asr, au cimetière d’El Alia.

PUBLIE LE : 01-06-2019 | 0:00