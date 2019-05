Imam, militant de l’OS et exégète : Cheikh Djilali Belmehdi, mufti de Mostaganem, est décédé

Le mufti de Mostaganem, Cheikh Djillali Belmehdi, décédé mercredi dernier à l’âge de 83 ans, a été inhumé jeudi à Mostaganem en présence d’une foule nombreuse. Cheikh Djillali Belmehdi est né en 1936 à Adaouia, un village de la commune de Beni Mellik, à Tipasa. Il a été imam durant la guerre de Libération et membre actif de l’Organisation civile du Front de libération nationale (OCFLN) entre 1957 et 1962. Après l’indépendance, il exerça la fonction d’imam orateur dans plusieurs wilayas, il fut nommé chef du bureau de l’iftaa et membre du conseil scientifique de la direction des affaires religieuses et des wakfs de Mostaganem. Le défunt qui a consacré sa vie à l’enseignement du Coran, au fiqh et à l’exégèse était connu pour ses prêches, son engagement pour l’unité nationale, contre la violence, l’extrémisme et le fanatisme.