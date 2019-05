Commémoration du 3e anniversaire du décès du président sahraoui Mohamed Abdelaziz : Une vie consacrée à l’indépendance de son peuple

Le peuple sahraoui a commémoré le 3e anniversaire de la mort du président Mohamed Abdelaziz (1948-2016), chef historique du Front Polisario, avec des événements politico-culturels pour se souvenir de l'héritage de ce dirigeant charismatique qui a consacré sa vie à la défense de son peuple et à l'indépendance de son pays. L'acte central des activités, convoqué par le Secrétariat politique du Front Polisario, était présidé par le Premier ministre sahraoui, Mohamed Aikek, accompagné de membres du gouvernement, du Secrétariat national du Front, de représentants des différentes institutions sahraouis et de citoyens des différents camps de réfugiés, pour rendre hommage à cette personnalité distinguée par sa carrière politique et son combat pour l'indépendance du Sahara occidental, occupé par le Maroc, et le droit inaliénable des Sahraouis à l'autodétermination.

Après l'intonation de l'hymne national sahraoui et la minute de silence en l'honneur des martyrs, le gouverneur de la wilaya Chahid El-Hafedh, Hamma Salama Kori a exposé lors de son intervention la trajectoire de l'homme qui a dirigé le Sahara occidental pendant quatre décennies. "La commémoration du troisième anniversaire de la mort du président Mohamed Abdelaziz a pour but de rappeler les martyrs et de rappeler les différentes facettes d'un dirigeant qui a consacré sa vie à la défense de son peuple", a déclaré M. Kori. Pour le secrétaire général de l'Union générale des travailleurs sahraouis (UGT-SARIO), Salama Bachir, "la commémoration de ce troisième anniversaire nous place devant l'histoire d'un homme présent sur tous les fronts de la lutte". Le défunt président Abdelaziz, qui était également secrétaire général du Front Polisario et membre fondateur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), s'était éteint le 31 mai 2016, à l'âge de 68 ans, des suites d'une longue maladie. A la suite de la mort d'El-Ouali Moustapha Sayed (un des principaux fondateur et dirigeants du Front Polisario), Mohamed Abdelaziz a été élu secrétaire général du Front Polisario et président du Conseil de commandement de la Révolution en août 1976. Elu pour la première fois en octobre 1982 président de la RASD, le martyr Abdelaziz a été reconduit dans ses fonctions en 1985, 1989, 1991, 1999, 2003, 2007 et 2015. Son long et riche parcours de combattant pour l'indépendance et la défense des causes justes, a été marqué par l'adhésion, en 1984, de la RASD à l'Organisation de l'unité africaine (OUA), actuellement Union africaine (UA), mais aussi par un cessez-le-feu en 1991 et l'ouverture de négociations pour le règlement du conflit au Sahara occidental, dernière colonie en Afrique.

Une Ligue sahraouie exige l’intervention d’organisations internationales pour faire pression sur l’État marocain



La Ligue pour la protection des prisonniers sahraouis dans les prisons marocaines (LPPS) a condamné jeudi dernier l'arrestation arbitraire de son président, membre du groupe Gdeim Izik, Abderrahmane Zayou, exigeant l'intervention urgente d'organisations internationales pour faire pression sur l'Etat marocain afin qu'il renonce aux mesures d'expulsion et de déplacement illégales.

Le LPPS a, dans un communiqué publié pour l'occasion, expliqué que "les autorités d'occupation marocaines ont arbitrairement expulsé le président de la Ligue pour la protection des prisonniers sahraouis dans les prisons marocaines (LPPS) le 29 mai 2019, le responsable du parti politique sahraoui et membre du groupe Gdeim Izik, Abderrahmane Zayou, travail à la Délégation du logement à El Ayoun occupée vers la ville de Kalaat Sraghna au centre du Maroc".

"Cette mesure arbitraire intervient quelques jours après que les autorités d'occupation marocaines aient interdit l'organisation de la (Plate-forme du ramadan) par la Ligue pour la protection des prisonniers sahraouis au siège de l'ASVDH.