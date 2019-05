Algérie - Sahara occidental : Promouvoir le sport

Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Raouf Salim Bernaoui et son homologue sahraoui, Ahmad Lahbib Abdi, ont examiné, jeudi dernier à Alger, l'élaboration de programmes de formation et la création davantage de fédérations nationales au Sahara occidental en vue de promouvoir le sport.

S'exprimant en marge d'un entretien avec le ministre sahraoui au siège de son département ministériel, M. Bernaoui a indiqué que les "discussions ont porté essentiellement sur les voies et moyens d'élaborer des programmes de formation au profit des jeunes et de créer davantage de fédérations nationales en République Arabe Démocratique Sahraouie en vue de promouvoir le secteur des sports".

"Nous avons tracé une feuille de route pour les actions à avenir et nous sommes prêts à aider la jeunesse sahraouie et algérienne dans le domaine sportif et d’œuvrer à la promotion du secteur dans les deux pays", a-t-il ajouté. De son côté, le ministre sahraoui a mis en avant la convergence des vues entre les deux pays, ajoutant que "la jeunesse est au centre de nos préoccupations et qu'il faut concrétiser ce qui a été convenu".

"L'Algérie peut nous aider en matière de sports à travers la concrétisation de programmes de formation et la création de fédérations", a affirmé Lahbib Abdi, qui a déclaré que "l'activité sportive au Sahara occidental est à même d'apporter davantage de solidarité internationale pour le triomphe de la cause sahraouie".