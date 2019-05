M. Arkab reçoit les Pdg de Total et de Natugry

Le ministre de l'Énergie, Mohammed Arkab, a reçu, jeudi dernier, le Pdg du groupe français Total, Patrick Pouyanné, en présence du PDG du groupe Sonatrach, Rachid Hachichi.

Lors de cet entretien, les parties ont passé en revue les relations entre le groupe Total et le groupe Sonatrach, notamment dans les domaines gaziers ainsi que les perspectives de collaboration entre les deux groupes dans des projets à grande valeur ajoutée en Algérie et à l’étranger. Les parties ont notamment abordé les projets futurs à réaliser dans le Onshore, le Offshore, les énergies renouvelables et la pétrochimie.

Ils ont, par ailleurs, témoigné de "la volonté indéfectible des deux groupes économiques de préserver leurs intérêts communs et d'œuvrer à développer un partenariat pragmatique qui créé de la valeur pour les deux parties sur les moyen et long termes.

Par ailleurs, le ministre avait reçu mercredi dernier le Pdg de Naturgy, Francisco Reynes en présence du Pdg de Sonatrach. Les parties ont abordé les voies et moyens de consolider davantage le partenariat entre Sonatrach et Naturgy de façon à permettre aux deux groupes de sauvegarder leurs intérêts communs, notamment à travers le Medgaz, mais aussi de maintenir et d’élargir ensemble leurs positions sur les marchés gaziers.

Pour rappel, l'accord d’approvisionnement de gaz algérien avec la compagnie espagnole Naturgy s’étend jusqu’à 2030.