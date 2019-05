Après la victoire : Retour à Médine (V)

‘Umayr proclama sa foi dans la Vérité de l’islam. Et le Messager de Dieu ordonna :

– Apprenez à votre frère en religion les bases de l’islam, récitez-lui le Coran et libérez son prisonnier!

‘Umayr dit :

– O Messager de Dieu, je me suis tant dépensé jusqu’à ce jour, à tenter d’éteindre la lumière de l’islam et à léser tous ceux qui ont embrassé la religion du Très-Haut. J’aimerais que tu m’autorises, une fois rentré à La Mecque, à appeler les gens à Dieu et à Son Prophète. Dieu voudra peut-être les guider dans la voie juste. Quant à moi, je m’efforcerai de causer du tort à leur religion comme j’en ai causé, jusqu’ici, à la tienne.

Le Messager de Dieu lui donna cette autorisation. Et ‘Umayr, accompagné de son fils, reprit le chemin de La Mecque.

Depuis qu’il était parti, son ami Safwân ibn Umayya disait à qui voulait l’entendre :

– Réjouissez-vous d’une nouvelle qui nous parviendra bientôt et qui nous fera oublier Badr !

Dans l’attente de cette nouvelle, il allait interroger tous les voyageurs venant de Médine. Jusqu’au jour où l’un d’entre eux lui annonça que ‘Umayr avait embrassé l’islam. Il jura, furieux, qu’il ne lui parlerait plus et ne lui rendrait plus le moindre service.

Rentré à La Mecque, ‘Umayr ne cessa plus de prêcher l’islam et s’en prit à tous ceux qui offensaient la religion du Très-Haut. Nombreux furent ceux qui, grâce à lui, trouvèrent le chemin de la Vérité.

‘AbdAllâh ibn Abû Sarh, qui avait très tôt embrassé l’islam, transcrivait les versets du Coran révélés au Messager de Dieu.

Il lui arrivait d’écrire : « Celui qui sait et qui entend », alors que le Messager de Dieu lui avait dicté « Celui qui entend et qui sait », ce qui n’empêchait pas ce dernier, lorsqu’il entendait réciter le verset, de l’agréer en disant :

– C'est ainsi qu’il a été révélé.

L'orgueil grisa alors ‘AbdAllâh ibn Sa‘d, qui dit :

– Muhammad ne sait pas ce qu’il dicte. Je transcris en son nom ce que je veux. Ce que j’ai transcrit m’a été révélé au même titre qu’à lui !

Il finit par abjurer l’islam et, fuyant Médine, alla s’établir à La Mecque, où il déclara aux Qurayshites :

– Muhammad était instruit par Ibn Qamta, un esclave chrétien. Lorsque je transcrivais en son nom, je modifiais ce que je voulais.

Jarîr raconte :

Nous nous trouvions devant la maison du Messager de Dieu, au milieu de la journée, lorsque nous vîmes venir à nous un groupe d’hommes, pieds nus, à peine vêtus et portant chacun un sabre. Ils étaient tous, ou presque tous, de Mudar. Les voyant dans un tel état de pauvreté, le Messager de Dieu ne cacha pas son émotion. Il rentra dans sa maison, puis en sortit après avoir ordonné à Bilâl d’appeler à la prière.