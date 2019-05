Ghassanides et lakhmides (I)

Par : Mahmoud Hussein

Les Ghassanides, vassaux de Byzance et les Lakhmides, vassaux de la Perse, se livrent des guerres où tous les coups sont permis.

Lorsque les Ghassanides se furent établis en Syrie, ils firent allégeance aux rois de Byzance, qui s'appuyèrent sur eux dans leur guerre contre les Perses. Et lorsque les Lakhmides se furent établis en Irak, ils firent allégeance aux rois de Perse, qui s'appuyèrent sur eux dans leur guerre contre les Byzantins. Ainsi Ghassanides et Lakhmides en vinrent-ils à se battre les uns contre les autres, alors que, selon les généalogistes arabes, ils étaient tous originaires de Saba au Yémen.

Se préparant à une guerre, les uns et les autres appelaient en renfort les tribus qui leur étaient proches. Ils contractaient des alliances éphémères, qui duraient le temps d'une bataille ou deux et se défaisaient aussitôt après, parfois même pendant la bataille, voire avant qu'elle eût commencé, certaines tribus ayant été défaites par d'autres ennemis avant d'arriver sur les lieux du combat.

Ces guerres pouvaient être provoquées par les Byzantins ou par les Perses, mais elles pouvaient aussi commencer sans raison, ou pour une raison des plus futiles. Ce fut le cas de celle de 'Ayn Abâgh.

Le roi lakhmide al-Mundhir s'était entendu avec le roi ghassa-nide al-Hârith pour que ce dernier lui payât un certain tribut annuel, à la suite d'une guerre entre Perses et Byzantins dans laquelle les deux rois avaient été parties prenantes, et qui s'était terminée par la défaite des Byzantins. Pendant longtemps, al-Hârith s'était acquitté de sa dette, mais vint une année où il cessa de payer la somme convenue.

Al-Mundhir rassembla sa tribu et la conduisit jusqu'à 'Ayn Abâgh, d'où il fit tenir à al-Hârith le message suivant :

— Soit tu paies le tribut et je me retire avec mes soldats, soit tu te prépares à la guerre.

Al-Hârith lui fit répondre :

— Accorde-nous un délai, nous examinons la situation.

Puis il rassembla ses troupes et alla à la rencontre d'al-Mundhir à 'Ayn Abâgh. Leurs deux armées se faisant face, il lui fit dire :

— Nous sommes tous les deux des vieillards. Ce n'est pas la peine d'exterminer nos deux armées. Mieux vaut que l'un de mes fils affronte l'un des tiens ; celui d'entre eux qui sortira vainqueur affrontera le frère du vaincu et ainsi de suite. Lorsque tous nos fils seront morts, je viendrai t'affronter et le vainqueur prendra le royaume du vaincu.

Al-Mundhir accepta la proposition d'al-Hârith, mais il appela un de ses serviteurs, connu pour son courage et son adresse au combat et lui ordonna de se faire passer pour son fils afin d'affronter le fils d'al-Hârith. L'homme sortit des rangs et alla se placer entre les deux armées, comme s'il était le fils d'al-Mundhir. Al-Hârith ordonna à l'un de ses fils, Abu Karb, d'aller le combattre.

Abu Karb s'avança vers l'homme et, dès qu'il vit son visage, comprit qu'il n'était pas un fils de Mundhir. Il revint vers son père et lui dit :

—Père, cet homme n'est pas un fils d'al-Mundhir, mais un de ses esclaves.

Al-Hârith répondit :

—Mon fils, aurais-tu peur de la mort ? Un roi ne peut commettre une telle perfidie. Abu Karb n'eut d'autre choix que d'accepter le combat. Il alla au-devant de l'homme, qui le vainquit, le tua, le décapita et alla porter sa tête à al-Mundhir. Après quoi al-Hârith ordonna à un autre de ses fils de prendre la relève. Ce dernier s'avança et, quand il eut vu le visage de l'homme, il sut qu'il n'était pas un fils de Mundhir. Il revint vers son père et lui dit :

—Par Dieu, Père, cet homme n'est qu'un esclave de Mundhir !

Mais son père ne put le croire :

—Mon fils, un vieil homme ne peut commettre une telle félonie.

Son fils dut accepter à son tour le combat. Il fut défait par l'homme, qui le tua comme il avait tué son frère, le décapita et alla porter sa tête à Mundhir.

Il se trouva alors, dans l'entourage de Mundhir, un homme dont la mère était ghassanide. Il se révolta contre la déloyauté du roi et lui dit :

—La déloyauté n'entre pas dans les attributs d'un roi ou d'un noble. Et toi, tu l'as commise deux fois.