Tizi Ouzou : Circoncision de 800 enfants au CHU Nédir- Mohamed

Fidèle à la tradition, le Centre hospitalo-universitaire (CHU) Nedir-Mohamed de Tizi-Ouzou a assuré durant ce mois sacré de Ramadhan la rituelle compagne de circoncision qui a concerné jusque-là pas moins de 800 enfants issus de différentes localités de la wilaya et même en dehors, a indiqué, jeudi, dernier dans un communiqué la direction générale de cet établissement hospitalier. Initiée avec différents partenaires du mouvement associatif et d’organisations sociales et de structures administratives et divers secteurs depuis plusieurs jours déjà, la campagne est à son apogée avec l’approche du 27e jour, une journée traditionnellement prisée au sein de la société pour cette célébration, a précisé la même source. Pour ce faire, la direction du CHU Nedir-Mohamed a mobilisé tous les moyens humains et matériels pour assurer la réussite de l’opération. «Les personnels administratif, médical et paramédical sont mobilisés pour assurer les conditions les plus optimales pour que tout se passe dans des moments de joie et de fête», lit-on dans le communiqué. En plus d’une organisation spéciale mise en place, la campagne, rassure la direction générale du chu, «se déroule dans des blocs opératoires des différent services du CHU répondant aux mesures d’hygiènes et médicales aux normes universelles ». Enfin, la direction du CHU Nedir-Mohamed a tenu à présenter ses félicitations à l’ensemble des familles et à rendre un vibrant hommage aux personnels mobilisés pour la réussite de la campagne qui se poursuivra jusqu’après l’Aïd El Fitr. Trente-quatre enfants sont concernés par cette seconde échéance, a, par ailleurs, annoncé la même source.

Bel. Adrar