Aïn Defla : Plus de 1.000 enfants orphelins bénéficient de vêtements

Plus de 1.000 enfants orphelins ainsi que ceux issus de familles démunies bénéficieront de vêtements neufs à l’occasion de la fête de l’aïd el fitr à Aïn Defla, a-t-on appris mercredi du président de l’association de bienfaisance «Bessma», initiatrice de l’opération.

D’essence humanitaire, cette opération destinée aux enfants âgés de moins de 15 ans a été préparée dès le début du mois de ramadhan dans le but de lui garantir les conditions de réussite, a précisé Mohamed Guettari, faisant état à ce propos de contacts noués avec les bienfaiteurs en vue de les inciter à y prendre part de manière active. «Mettre du baume au cœur de chérubins non épargnés par les vicissitudes de la vie procure une joie indescriptible», a observé M. Guettari, signalant que la distribution des effets vestimentaires en question a débuté dès l’entame des dix derniers jours du mois sacré.

La présidente de l’association «El Fedjr» d’aide aux malades atteints de cancer, Malika Mekki, a, pour sa part, fait état de la remise des vêtements de l’aïd à 160 enfants atteints de cette pathologie ou dont les parents (ou l’un d’entre eux) en est touché.

De son côté, l’un des responsables de l’association «Kafil El Yatim» (le parrain de l’orphelin) de Aïn Defla, Rabah Djahid, s’est félicité que «les bienfaiteurs aient répondu, sans hésiter, à l’appel du cœur», notant que la distribution des vêtements de l’aïd au profit des enfants se déroule dans de bonnes conditions.