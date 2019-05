A la veille de l’Aïd-El-Fitr : Rush sur les boutiques de prêt-à-porter

Trois jours seulement nous séparent de la célébration de la fête de l’Aïd-el-Fitr qui marque la fin du mois de Ramadhan. Hier dans la soirée, juste après la rupture du jeûne, les étals et les magasins de prêt-à-porter d’Alger étaient pris d’assaut par les familles, prises par le temps, pour l’achat des vêtements à leurs enfants.

Souvent accompagnés par leurs enfants, plusieurs parents se déplacent dans les boutiques, les marchés couverts et les centres commerciaux, en quête de bonnes affaires. Il faut dire que la demande de vêtements pour enfants connaît, au début du mois sacré, une véritable explosion, et de nombreuses familles doivent consentir des sacrifices financiers importants pour maintenir les traditions et faire plaisir à leurs progénitures.

Une virée nocturne effectuée dans la capitale et ses alentours confirme ce constat. Juste après la rupture du jeûne, un bon nombre de personnes se bousculaient, déjà, devant les magasins des artères principales de la capitale, telles les rues Hassiba-Ben-Bouali, Larbi-Ben- M’hidi, ou encore Bab el Oued, El Biar, Chéraga… Ces endroits restent privilégiés pour les ménages à cause du grand choix offert.

Certains parents bien rodés ont fait leurs achats avant même d’entamer le mois de Ramadhan, question d’éviter toute flambée des prix de l’habillement pratiqués à l’approche de chaque fête religieuse. C’est le cas de Meriem, une jeune maman de deux garçons, qui a préféré prendre ses précautions. «J’appréhende la traditionnelle flambée des prix durant le mois sacré, alors j’ai préféré faire mes achats avant que l’augmentation des prix ne touche les vêtements», a-t-elle expliqué. Et d’ajouter : «J’ai aussi évité toute cette bousculade de dernière minute autours des magasins.»

Pour Riad, un fonctionnaire en charge de trois enfants, faire ce genre de courses à l’avance est une manière de planifier ses dépenses et adapter le budget selon les besoins de sa famille. «Chaque mois, j’achète une tenue entière pour un enfant afin d’équilibrer mon salaire et passer le Ramadhan tranquillement», précise-t-il, en indiquant que cela lui évite les tracas des déplacements durant le Ramadhan pour les achats de vêtements. Prendre ses précautions à l’avance semble être une solution pour de nombreux

Algériens qui préfèrent calculer les dépenses que de se retrouver avec des dettes après l’aïd.



Entre qualité et accessibilité



Pour cette catégorie de personnes un petit inconvénient peut apparaitre car de nouveaux arrivages spécialement pour l’Aïd sont exposés à quelques jours de cette fête religieuse et certains ne peuvent pas résister à la tentation et se retrouvent à faire double achat.

Au niveau des vitrines des magasins ou sur les étals, les tenues vestimentaires de toutes les couleurs et de différentes tailles sont disponibles en termes de qualité et de quantité, si ce n’est le prix affiché qui repousse les petites et moyennes bourses qui ont dû dépenser une partie importante de leur budget au cours des premiers jours du Ramadhan.

«La vie est devenue trop chère et nous avons beaucoup de mal à joindre les deux bouts. Vacances, Ramadan, Aïd Al Fitr, bientôt la rentrée scolaire, puis Aïd Al Adha, toutes les occasions de grandes dépenses se suivent dans la foulée, et on ne peut que suivre ce rythme accéléré. Les vêtements des enfants sont trop chers.

Ils sont parfois même plus chers que ceux des adultes, mais on n’a pas le choix. Nous sommes obligés de faire des efforts pour faire plaisir à nos bambins», confie Safia, 35 ans, mère de deux filles. «Un simple habit en deux pièces de qualité, pour les filles comme pour les garçons, peut coûter jusqu’à 12.000 DA au minimum. Sans compter les chaussures. Lorsqu’on a un seul enfant et qu’on veut le gâter, ce n’est pas grave. Mais pour les familles à revenu moyen, c’est un vrai massacre», poursuit-elle.

Une mère de famille, Hayet, accompagnée de ses trois enfants, rencontrée au niveau d’un magasin à la rue Larbi-Ben-M’hidi, se plaint de la flambée des prix du prêt-à-porter, et notamment des vêtements destinés aux bambins.

«C’est vrai, a-t-elle expliqué, qu’il y a des boutiques qui affichent des prix abordables, avec des tenues dont le prix se situe aux alentours des 3.000 et 3.500DA, mais le problème se pose surtout au niveau de la qualité.

On doit faire le tour de tous les magasins pour dénicher les bonnes affaires», a-t-elle précisé.

Selon des parents interrogés, il existe des lieux alliant qualité et accessibilité en matière des prix. Ces endroits connaissent, généralement, un véritable engouement de la part de nombreux citoyens. C’est le cas de différents magasins «le Printemps», situés à Bab Azzoune, à Mohammadia et à El Harrach, qui sont pris d'assaut quotidiennement par les familles algéroises à la recherche d'articles de bonne qualité à des prix abordables.

«Les prix pratiqués dans ces commerces sont abordables comparés à ceux des autres magasins de prêt-à-porter», estiment des chefs de familles croisés sur les lieux.

Nadia, quant à elle, préfère les grandes marques qui assurent la qualité des produits, malgré leurs prix élevés. «Généralement, j’achète pour ma petite fille des articles séparés et je les assortis pour en faire une tenue, ce qui me revient relativement moins cher», a-t-elle fait savoir. Et d’ajouter que les prix des vêtements pour bébés et enfants ont connu, ces derniers jours, une hausse vertigineuse comparés à ceux pratiqués il y a quelque temps.

En effet, cette occasion est le moment propice pour les commerçants de faire le plus gros de leur chiffre d’affaires. Dans certaines boutiques de marque, il faut dépenser au moins 20.000 DA et plus, juste pour habiller un enfant.



Satisfaire tous les goûts



Pour ce jeune venu de la wilaya de l’intérieur du pays, les prix des vêtements notamment ceux des enfants sont exorbitants, tout en ajoutant qu’ils ont augmenté cette année de 20%. «J’ai constaté que les prix des vêtements des enfants sont excessivement chers. Un ensemble d’un enfant de 2 ans vaut entre

4.000 et 8.000 DA », renchérit-il.

Pour un autre chef de famille, la cinquantaine, accompagné de sa femme et ses enfants, les prix appliqués cette année ne sont pas à la portée d’une famille moyenne. «Moi, je suis venu pour acheter des vêtements pour mes enfants. Les prix affichés m’ont surpris. Imaginez-vous, une robe pour une fille de 8 ans coûte entre 4.000 et 9.000 DA. Cela fait une heure que je sillonne les rues pour trouver des vêtements à des prix raisonnables. Je ne sais pas si je peux satisfaire toutes les demandes de mes enfants», a précisé ce travailleur journalier. Et d’ajouter que la différence entre cette année et l’année passée est entre 1.000 et 1.500 DA.

Lors de notre virée, nous avons visité plusieurs magasins de vente de vêtements pour constater les prix affichés par les commerçants. Dans un magasin de vente des vêtements pour enfants, une simple tenue pour fillette de deux ans est proposée entre 4.000 et 8.000 DA, alors qu’une tenue pour un petit garçon ne dépassant pas les trois ans vaut entre 4.500 et 7.000 DA. Pour les chaussures des enfants, les prix commencent à partir de 2.800 DA. Pour les vêtements pour hommes, le prix d’un pantalon importé de Turquie est cédé entre 4.000 et 5.500 DA. Pour les femmes, c’est le même constat, car les prix des robes exposées dans les différents magasins sont affichés à 4.000 DA et plus. Pour entendre un autre son de cloche, nous avons interrogé certains commerçants qui n’ont pas caché la flambée des prix : «Les frais de location ne cessent d’augmenter d’année en année. Pour louer un local ici, il faut dépenser 20 millions de centimes, et il faut payer la location de deux ans cash.»

De son côté, Kamel, propriétaire d’un magasin de prêt-à-porter, a indiqué que les prix pratiqués, cette année «ne diffèrent pas trop» de ceux affichés au cours des années précédentes, en notant que les articles considérés comme chers sont généralement importés de l’étranger. Il n’a pas omis de préciser que durant cette période, les commerçants tentent de mettre à la disposition des clients, une large gamme de produits pour satisfaire le goût de tout le monde.

En tout état de cause, les préparatifs de cette fête religieuse qui marque la fin du mois sacré battent leur plein. C’est un moment, comme le veut la tradition, de s’habiller avec soin… les enfants trépignent d’impatience ce jour pour porter de nouveaux habits ou encore être récompensés par des pièces d’argent d’el-Aïd ou de jouets.

R. S.