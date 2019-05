Youssef Al Othaimeen, SG de l’OCI : «L’extrémisme et le terrorisme menacent la sécurité et la stabilité»

L'extrémisme et le terrorisme menacent la sécurité et la stabilité de la région et du monde, a prévenu le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), Youssef Al Othaimeen, soulignant la nécessité de mettre en place un mécanisme pour y faire face. Intervenant lors de la réunion préparatoire des ministres des AE de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), préludant au 14e Sommet de cette organisation à la Mecque, le secrétaire général de l'OCI a ajouté que les organisations terroristes profitent des troubles politiques sévissant dans certains pays pour mettre à exécution leur plans.

M. Al Othaimeen a en outre, indiqué que l'Organisation de la coopération islamique s'attelle à renforcer la coopération entre les pays membres et d'autres organisations internationales pour combattre l'extrémisme religieux et encourager le dialogue entre les religions.

La réunion préparatoire des ministres des AE de l'Organisation de la coopération islamique (OCI), préludant au 14e Sommet de cette organisation, s'est tenue mercredi dernier dans la soirée alors que le roi Salmane a demandé la convocation de sommets du CCG et de la Ligue arabe en vue d'examiner les développements de la situation dans la région.

Les deux sommets extraordinaires auxquels Ryadh a invité ses partenaires se sont tenus le 30 mai à la Mecque pour "discuter de ces agressions et de leurs conséquences sur la région", se consulter et de se coordonner avec les dirigeants frères à propos de tous les sujets susceptibles de renforcer la sécurité et la stabilité dans la région.