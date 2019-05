M. Bedoui s’entretient avec plusieurs dirigeants des pays membres

Le Premier ministre Noureddine Bedoui est arrivé jeudi dernier à Djeddah pour prendre part aux travaux du sommet arabe extraordinaire et de la 14e session du sommet de l'Organisation de la coopération islamique (OCI). M. Bedoui a représenté le Chef de l'Etat, Abdelkader Bensalah aux travaux du sommet arabe extraordinaire et de la 14e session du sommet de l'OCI qui s’est déroulée les 30 et 31 mai. En marge de ces rencontres, auxquelles ont pris part les dirigeants des pays membres de la Ligue des Etats arabes et de l'OCI, le Premier ministre s’est entretenu avec plusieurs chefs de délégation dans le cadre du développement des relations bilatérales.

Le Premier ministre est accompagné du ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum.

Entretien avec le président de l’Autorité palestinienne

Le Premier ministre, Noureddine Bedoui, s'est entretenu avec le président de l’Autorité palestinienne, Mahmoud Abbas Abu Mazen, en marge du sommet extraordinaire de la Ligue des Etats arabes, a indiqué un communiqué du Premier ministère. A cette occasion, le Président de l’Autorité palestinienne "a réitéré sa très grande appréciation de la position constante et fidèle de l’Algérie à la cause palestinienne". MM. Bedoui et Abu Mazen qui "sont également convenus de relancer les relations bilatérales dans tous les domaines de coopération", ont passé en revue toute l’actualité internationale, en particulier les derniers développements de la question palestinienne, ajoute la même source.