Des carrières exploitées illégalement à Tipasa : Les résultats de l’enquête présentés aux autorités

La commission technique chargée depuis deux semaines de la réalisation d’une enquête à propos de la conformité de l’activité de quatre carrières au niveau du mont Chenoua (w. de Tipasa) a présenté son rapport final aux autorités de la wilaya en perspective de la prise de mesures légales à leur encontre, a appris l’APS auprès des services de la wilaya. Cette enquête avait été décidée par le wali, Mohamed Bouchama, à l’issue d’une rencontre l’ayant réunie avec un groupe de citoyens du Chenoua et le président de l’association de wilaya de protection du consommateur et de l’environnement, suite à des mouvements de protestations, ayant englobé notamment la fermeture de la route menant vers ces carrières en exploitation au niveau du mont Chenoua, en dépit de son statut de réserve nationale depuis 2017. Les protestataires, qui avaient dénoncé l'«activité illégale» de ces carrières, avaient réclamé leur fermeture, au vue des risques encourus pour leur santé et leur environnement, comme signalé par la wali précédemment. Le rapport final de ladite commission a été présenté, hier, au chef de l’exécutif, dont il est attendu, la prise de mesures légales dans les prochains jours, représentées notamment, selon la même source, par la «fermeture de trois carrières activant illégalement et non au profit de projets d’utilité publique à Tipasa, à l’exception d’une seule en exploitation au profit du projet de la rocade de Tipasa», est-il souligné de même source.

Dans son intervention à l’issue de la réunion ayant donné lieu à la présentation de ce rapport, le wali de Tipasa a affirmé que des «mesures légales appropriées seront prises en vue de la fermeture de ces carrières, activant dans une réserve naturelle». «La commission d’enquête a notamment axé sur les nuisances causées au mont Chenoua par ces carrières», comme indiqué sur la page officielle de la wilaya sur facebook.

En effet, la commission de wilaya en charge du contrôle des activités minières a notamment axé dans son enquête sur les nuisances liées à l’usage des explosifs, entre autres, et de leur impact sur la santé du citoyen et son environnement, au même titre que de la conformité (légale) des autorisations d’exploitation accordées à ces carrières, dont la plus ancienne est en activité depuis 2009.

Pour sa part, le président de l’association de wilaya de protection du consommateur et de l’environnement, Hamza Belabbès, qui est depuis deux ans à la tête d’une large campagne visant la fermeture des carrières du Chenoua, avait déploré, dans une déclaration précédente à l’APS, la situation «catastrophique» du mont Chenoua, depuis une dizaine d’années, notamment au volet écologique. Il a, à ce titre, pointé du doigt les autorités de la wilaya, de l’époque, qui, selon lui, «ont accordé des autorisations d’exploitation de ces carrières». M. Belabbès a, en outre, signalé une hausse de cas d’allergies dans la région, sans fournir de chiffres exacts.

Avec ses forêts luxuriantes de pin d’Alep, ses vieux villages amazigh, et ses ruines romaines millénaires, le mont Chenoua fait partie des plus belles régions touristiques de Tipasa. Il relève de la chaîne montagneuse de la Dahra parcourant Tipasa à l’est, Cherchell à l’ouest et Nadhor au sud. D’une hauteur de 905 m au-dessus du niveau de la mer, le point culminant du mont Chenoua est «Yema Tafoughalt», ou «Afoughal», qui veut dire le point donnant vue sur les plaines. Il est également nommé Adhrar Chenoua, Adhrar Boumaâchouk (mont Boumaâchouk) et Ighil Chenoua (bras de Chenoua).