Conférence sur l’investissement dans le tourisme durable : M. Benmessaoud en Bulgarie

Le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Abdelkader Benmessaoud, prend part, aujourd’hui en Bulgarie, à la conférence sur l’investissement dans le tourisme durable, a indiqué mercredi un communiqué du ministère. Organisée par le ministère bulgare du Tourisme et le Conseil consultatif de la Conférence internationale sur l’investissement touristique, cette conférence, qui s’étalera sur deux jours, vise à «encourager les débats mondiaux autour du thème de l’investissement dans le tourisme durable, à asseoir les passerelles de coopération et à créer de nouvelles opportunités pour les différents acteurs et innovateurs dans le domaine des affaires», a noté le communiqué. Outre le renforcement des capacités techniques et l’échange d’expériences en matière de nouveaux mécanismes relatifs au financement des projets au sein d’une économie partagée et durable, cette conférence permettra, également, de «mettre en place une plateforme spécifique à l’investissement touristique en présence des décideurs dans le domaine du tourisme, notamment des ministres, des porteurs de projets et des investisseurs», a ajouté la source.

Cette conférence «sera une opportunité pour le ministre du Tourisme d’examiner les moyens de renforcement et de développement des relations algéro-bulgares, ainsi qu’avec les autres pays qui participent à cet évènement international», conclut le communiqué.